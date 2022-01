Inzidenz verharrt im Kreis Peine bei 131

Kreis Peine

Weiterhin bei 131 liegt die Inzidenz im Kreis Peine. Das Robert-Koch-Institut (RKI) weist aber darauf hin, dass zum Jahreswechsel mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität neuer Corona-Fälle zu rechnen ist.

In ganz Niedersachsen ist die Inzidenz weiter gesunken auf 133,4, am Samstag lag der Wert bei 139, am Freitag bei 157,4.

Gestiegen ist dagegen die Hospitalisierung in niedersächsischen Krankenhäusern. Der Wert liegt nun bei 4,6. Am Vortag war er bei 4,4. Auch die Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten ist angestiegen. Sie liegt nun bei 8,6 (Vortag 8,4).

Den landesweit höchsten Inzidenzwert hat aktuell der Landkreis Verden mit 338,7. Ebenfalls hoch sind die Zahlen in den Landkreisen Osterholz (333,2), Diepholz (234,3), Vechta (224,1) und Harburg (223). Am niedrigsten ist der Wert derzeit mit 48,1 in Emden.

Von der Redaktion