Inzidenz steigt im Kreis Peine auf 186,9

Kreis Peine

Die Lage bleibt ernst: Nachdem die Sieben-Tagesinzidenz im Landkreis Peine am Freitag mit einem Wert von 192,1 knapp an der 200er-Marke gekratzt hat, gab es am Samstag eine leichte Entspannung als der Wert auf 175,1 sank. Zum Sonntag hin gab es nach der offiziellen Statistik des Landesgesundheitsamtes wieder einen stärkeren Anstieg auf 186,9. Damit liegt der Kreis Peine landesweit wieder an der Spitze, es folgt der Landkreis Gifhorn mit 173,9.

Wegen der sprunghaft gestiegenen Inzidenz hat der evangelische Kitaverband Peiner Land Eltern über seine Facebook-Seite vorab informiert, dass die vorbehaltlich angebotenen Betreuungsplätze für die Kinder mit besonderem Förder/ Sprachförderbedarf und zukünftige Schulkinder bis auf Weiteres wieder abgesagt werden. müssen. Das heißt, diese Kinder werden ab diesen Montag nicht aufgenommen. „Sobald eine erneute Aufnahme möglich ist, setze wir uns unaufgefordert mit Ihnen in Verbindung“, heißt es dort.

Der Kitaverband bedauere dieses Vorgehen sehr, aber er nehme die Fürsorgepflicht gegenüber den Kindern, Familien und Mitarbeitern sehr ernst. Ausgenommen von dieser Regelung sind alle Kinder, die nach Antrag einen Notbetreuungsplatz erhalten haben, ebenso alle Integrationskinder.

In Niedersachsen gesehen liegt der Inzidenzwert zurzeit bei 99,8 (Vortag 102,7). 1250 neue Fälle wurden von Samstag auf Sonntag registriert, die Zahl aller in Niedersachsen jemals nachweislich Infizierten liegt nun bei 128 662. Insgesamt 2629 Menschen gelten als an oder mit dem Virus verstorben, das sind elf mehr als am Vortag. 105 730 Personen werden in der Statistik offiziell als wieder als genesen aufgeführt, das ist ein Plus von 645.

Von Jan Tiemann