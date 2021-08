Inzidenz jetzt bei 10,4: Corona-Lage in Peine bleibt entspannt

Peine

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet an diesem Montag eine Sieben-Tages-Inzidenz von 10,4 für den Landkreis Peine. Zwei neue Corona-Fälle sind in die Berechnung mit eingeflossen. Am Sonntag hatte der Wert noch leicht darunter, bei 9,6 gelegen. Landesweit ist der Inzidenzwert wieder gestiegen – und liegt jetzt bei 18,4.

Wolfsburg hat weiterhin höchsten Inzidenzwert

Niedersachsenweit kamen 93 neue Infektionen hinzu. Weitere Todesfälle wurden nicht registriert. Die höchste Inzidenz hatte nach den Zahlen vom Montag Wolfsburg mit 50,7. Danach folgen die Städte Salzgitter (40,3), Lüneburg (36,4) und Emden (36,1). Den niedrigsten Wert meldete der Landkreis Friesland mit 1,0, gefolgt vom Landkreis Lüchow-Dannenberg mit einer Inzidenz von 2,1.

21 Menschen in Krankenhäusern

Nach Daten des Divi-Intensivregisters wurden in Niedersachsen am Montag 21 Menschen mit Covid-19 in Krankenhäusern behandelt, 15 von ihnen wurden invasiv beatmet. Die Zahl der freien Intensivbetten lag bei 331, davon haben 152 eine spezielle Ausstattung zur Behandlung von Corona-Patienten. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

