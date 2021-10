Peine

Das sind gute Nachrichten: Der Inzidenzwert in Peine sinkt laut dem Robert-Koch-Institut deutlich auf 27,2 (Vortag: 32,4). Somit liegt der Wert den fünften Tag in Folge unter der kritischen Marke von 50. Deshalb ist davon auszugehen, dass der Landkreis die derzeitig geltende Allgemeinverfügung am Samstag aufheben wird. Landesweit liegt der Wert bei 47. Im Klinikum Peine wird zurzeit kein Patient mit einer Covid-19-Infektion intensivmedizinisch behandelt.

Inzidenz unter 50: Das sind die Regeln

Am Montag treten damit Lockerungen in Kraft. Die 3G-Regel gilt dann nicht mehr für Gastronomie und Veranstaltungen. Für Kliniken, Pflegeheime, Behinderteneinrichtungen und Shisha-Bars behält die Regel allerdings noch Gültigkeit. Bei privaten Treffen mit mehr als 25 Personen gilt die Maskenpflicht. Sofern sie als 3G-Veranstaltungen durchgeführt werden – also sichergestellt ist, dass alle Teilnehmenden geimpft, genesen oder getestet sind – entfällt die Maskenpflicht. Gastwirte und Veranstalter können aber selbst über das Hausrecht entscheiden, ob sie Verschärfungen der Corona-Regeln festlegen.

Die Zahlen für Niedersachsen

In Niedersachsen sind bislang 301 361 Menschen an einer Covid-19-Infektion erkrankt. 5 962 Menschen sind an oder mit einer Infektion gestorben. Die Impfquote in Niedersachsen liegt bei 70,9 Prozent.

Von Nina Schacht