Kreis Peine

Die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Peine ist nach Angabe des Robert-Koch-Instituts (RKI) von Montag auf Dienstag leicht gesunken, liegt aber mit 120,7 weiterhin deutlich über der kritischen 100er-Marke und weit über der landesweiten Inzidenz von 103,1.

Am Dienstag soll in Niedersachsen über strengere Corona-Regen entschieden werden. Ein Entwurf sieht vor, dass die 2G-Regel künftig bei allen Veranstaltungen über 1000 Besucher gelten soll, sobald die Warnstufe 2 erreicht ist. Menschen mit Krankheitssymptomen sollen keinen Zugang zu 2G- oder 3G-Veranstaltungen mehr erhalten.

Hospitalisierung und Belegung der Intensivbetten

Der wichtigste Wert zur Bewertung der Lage ist derzeit die Hospitalisierung. Sie zeigt an, wie viele Covid-19-Patienten pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen in einem der niedersächsischen Krankenhäuser aufgenommen wurden und liegt zurzeit bei 4,0 (Vortag 3,9). Die prozentuale Belegung der Intensivbetten in Niedersachsen liegt bei 6,0 (Vortag: 5,9). Im Peiner Klinikum werden derzeit zwei Menschen intensivmedizinisch betreut, keiner von ihnen muss beatmet werden.

Eine Corona-Warnstufe wird in Niedersachsen erreicht, wenn der Hospitalisierungswert (Krankenhaus-Aufnahmen) und mindestens eine der beiden anderen Maßzahlen (Neuinfizierte, Intensivbetten) die in der Verordnung definierten Schwellenwerte überschreiten. So muss beim Leitindikator Hospitalisierung der Wert 6,0 überschritten werden, damit möglicherweise Warnstufe eins ausgerufen werden kann.

Mobiles Impfen in Peine und Lengede: Das sind die Termine Die mobilen Impfteams des Landkreises Peine bieten in den kommenden Tagen die Möglichkeit, sich in der Stadt Peine sowie der Gemeinde Lengede an verschiedenen Standorten gegen Covid-19 impfen zu lassen. Verimpf wird der Impfstoff von Biontech/Pfizer. „Bei allen Terminen bieten wir Erst- und Zweitimpfungen sowie Impfungen Genesener an“, erklärt Kreissprecher Fabian Laaß. Die für die Impfung notwendigen Unterlagen können unter www.landkreis-peine.de heruntergeladen und bereits ausgefüllt mitgebracht, aber selbstverständlich auch vor Ort ausgefüllt werden. Darüber hinaus sind lediglich der Personalausweis sowie, wenn vorhanden, der Impfpass mitzubringen. Folgende Stationen sind geplant: 11. November: 9 bis 11 Uhr – Handorf, Mehrzweckhalle, Pfingstanger 15 9 bis 11 Uhr – Woltorf, Turnhalle, Im Westerfeld 4 12.30 bis 14.30 Uhr – Dungelbeck, Jugendtreff, Bruchweg 5 12.30 bis 14.30 Uhr – Essinghausen, Sporthalle, Zum Holze 1 15.30 bis 17.30 Uhr - Woltwiesche, Schützenhaus, Große Straße 2 15.30 bis 17.30 Uhr - Broistedt, Vereinsheim Pfeil Broistedt, Zum Sportpark 12.November: 9 bis 11 Uhr - Rosenthal, Vereinsheim SV Falke Rosenthal, Pechschwarte 56 12.30 bis 14.30 Uhr – Schwicheldt, Bürgerhaus, Bürgerhausstr. 8 15. November: 9 bis 11 Uhr - Duttenstedt, Mehrzweckhalle, Am Berge / Schlesienweg 12.30 bis 14.30 Uhr – Vöhrum, Dorfgemeinschaftshaus, Hainwaldweg 10 15.30 bis 17.30 Uhr - Telgte, Fröbelschule, Im Herrenfeld 12 Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Selbstverständlich können sich alle Personen, unabhängig von ihrem Wohnort, impfen lassen.

Das sind die Zahlen für Niedersachsen

In Niedersachsen haben sich insgesamt 330 336 Menschen infiziert, rund 311 300 gelten als bereits wieder genesen. Am Dienstag wurden neun weitere Todesfälle registriert. Laut Statistik gelten 6127 Menschen als am oder mit dem Virus verstorben. Auch in Peines Nachbarkommen sind die Zahlen angestiegen. Schon fast an der 300er-Marke liegt die Inzidenz im Landkreis Cloppenburg mit 289,1. Im Landkreis Gifhorn liegt der Wert bei 174,9 und in Vechta bei 153,1,

Von Nina Schacht