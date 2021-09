Kreis Peine

Das sechste Mal in Folge ist die Sieben-Tages-Inzidenz in Peine gesunken. Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) liegt sie am Montag bei 82,4 (Vortag: 84,7). Vergangenen Freitag war der Wert erstmals wieder unter die 100er-Marke gefallen. Doch die Inzidenz in Peine liegt noch deutlich über dem Landesdurchschnitt, der in Niedersachsen 58,6 beträgt.

Der Landkreis Peine meldete am Montag keinen neuen Corona-Fall. „Es wurde ein Fall einer Person nachgemeldet, welche vor einiger Zeit im Ausland positiv getestet wurde. Dieser Neufall ist jedoch nicht relevant für die aktuelle Inzidenz“, teilt der Kreis mit. Aktuell erkrankt sind 265 Personen, 460 befinden sich derzeit in Quarantäne. Es gab zwei Delta-Varianten-Nachmeldungen und es wurden 125 Abstriche genommen. Seit Pandemie-Beginn wurden im Kreisgebiet 6169 Corona-Fälle registriert. Am Montag wurden im Impfzentrum 215 Impfungen durchgeführt, davon 192 Zweitimpfungen. Zudem wurden 23 Genesene geimpft.

Peine: Kein Patient wird intensivmedizinisch behandelt

Die Inzidenz der Belegung von Krankenhausbetten mit Corona-Infizierten – die so genannte Hospitalisierung – liegt nach 4,7 am Vortag nun bei 4,6. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner stationär behandelt werden und bezieht sich auf ganz Niedersachsen. Warnstufe 1 gilt in diesem Bereich, wenn die Zahl auf über 6 ansteigt und diesen Wert mindestens fünf Tage hintereinander überschreitet. Über dem kritischen Wert von 5 liegt der Wert im Bereich der prozentualen Belegung der Intensivbetten in ganz Niedersachsen mit Covid-19-Patienten (5,4). In Peine ist derzeit kein Patient in intensivmedizinischer Behandlung.

Peine auf Rang Vier

Trotz einer sinkenden Inzidenz hat der Kreis Peine im landesweiten Vergleich den vierthöchsten Wert. Nur in Peines Nachbar-Kommunen Salzgitter 153,1, der Region Hannover 90,2 und im Kreis Gifhorn ( 82,9) sieht es schlechter aus. Direkt hinter Peine folgen der Kreis Nienburg mit 82,2. Den niedrigsten Wert hat der Landkreis Wittmund mit 5,2.

Von Nina Schacht