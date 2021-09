Kreis Peine

Die Kurve sinkt weiter: Am Sonntag liegt die Inzidenz bei 117,8. Noch am Vortrag betrug der Wert laut dem Robert-Koch-Institut 131. Und auch landesweit ist ein leichter Rückgang erkennbar: In ganz Niedersachsen beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz 75,7 (Vortag: 76,5).

Am Sonntag sind in Niedersachsen 908 neue Corona-Fälle hinzugekommen, die Gesamtzahl beträgt somit 289 240. 5876 Menschen sind bislang an oder mit dem Coronavirus gestorben.

Das sind die Werte anderer Kommunen

Die Kommunen mit der höchsten Inzidenz in Niedersachsen sind zurzeit Salzgitter (216,6) und Delmenhorst (140,6. ). Der Landkreis Peine liegt auf Rang 3. Der Heidekreis hat mit 25,6 die niedrigste Inzidenz.

Die Zahlen zur landesweiten Hospitalisierungs-Inzidenz und der prozentualen Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten werden aktualisiert. Derzweit werden in Peine zwei Menschen intensivmedizinisch behandelt.

Von Nina Schacht