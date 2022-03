Kreis Peine

Der Inzidenzwert im Kreis Peine liegt am Mittwoch bei 1.218,3 – die Kurve geht also leicht nach unten. Noch am Vortag meldete das Robert-Koch-Institut einen Wert von 1.224,2. In den vergangenen sieben Tagen haben sich 1.655 Peiner neu mit dem Coronavirus infiziert.

Im Vergleich mit den Peiner Nachbarkommunen hat Wolfsburg (1.915,4) die höchste Inzidenz, dies ist auch landesweit der höchste Wert. Es folgen der Landkreis Gifhorn (1.445,0), der Landkreis Hildesheim (1441,9), die Stadt Salzgitter (1.317,1), die Region Hannover (1.281,6) und die Stadt Braunschweig (1.139,4).

Im Klinikum in Peine muss nach Informationen des Divi-Intensivregisters ein Patient mit einer Corona-Infektion auf der Intensivstation behandelt und beamtet werden. Die Hospitalisierung in niedersächsischen Krankenhäusern ist mit 10,4 auf einem gleichbleibenden Niveau. Der Anteil Covid-19-Erkrankter an der Intensivbettenkapazität ist ebenfalls identisch zum Vortag und liegt bei 5,6 Prozent.

So ist die Lage in Niedersachsen

In Niedersachsen ist die Zahl der Menschen, die sich seit Ausbruch der Pandemie mit dem Virus infiziert haben auf 1.067.990 (Vortag: 1.050.543) gestiegen. Innerhalb von sieben Tagen gab es in Niedersachsen 87.774 neue Fälle und innerhalb von 24 Stunden 17.455. Insgesamt 7.499 Menschen sind an oder mit einer Infektion gestorben, 34 mehr als am Vortag.

Von Nina Schacht