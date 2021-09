Inzidenz im Landkreis Peine wieder leicht gestiegen

Peine

Auf und ab geht es bei der Inzidenz im Landkreis Peine: Am Sonnabend meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 82,4 – am Vortag lag er bei 81,0.

Da die Inzidenz weiter über einem Wert von 50 liegt, gilt weiterhin die 3G-Regel. Das bedeutet: Wer sich in öffentlich zugänglichen Innenräumen trifft, muss geimpft, genesen oder getestet sein.

Krankenhaus-Inzidenz und Intensivbetten-Inzidenz

Unabhängig vom Inzidenzwert über 50 ist beim niedersächsischen Warnsystem die Zahl der Corona-Patienten in niedersächsischen Krankenhäusern sowie die Belegung der Intensivbetten mit Corona-Patienten ausschlaggebend. Bei der Belegung der Krankenhäuser mit Covid-19-Patienten lag die Inzidenz in Niedersachsen am Sonnabend bei 3,5, am Vortag war es 3,4. Bei der Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten gab die Landesregierung den Wert mit 4,2 an, am Vortag waren es noch 3,8.

Werden in mindestens zwei der drei Kategorien Schwellenwerte – diese liegen bei der Krankenhaus-Inzidenz bei 6, 9 und 12 sowie bei der Intensivbetten-Inzidenz bei 5, 10 und 20 – erreicht, können die Kommunen eine Warnstufe per Allgemeinverfügung feststellen.

Den höchsten Inzidenzwert niedersachsenweit weist die Stadt Salzgitter mit 157,9 auf, gefolgt von Delmenhorst mit 131,6 und Wolfsburg 105,8.

