Inzidenz im Kreis Peine verharrt bei 62,3

Kreis Peine

Der Wert der Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis Peine hat am Montag unverändert 62,3 betragen. Innerhalb einer Woche sind 84 Fälle dazu gekommen. Robert-Koch-Institut (RKI) weist aber darauf hin, dass an Feier- und Brückentagen wie Himmelfahrt weniger Personen einen Arzt aufsuchen, wodurch auch weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt werden. Dies führt dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden.

Das Intensivregister meldet für das Klinikum Peine zwei intensivmedizinisch betreute Patienten mit einer Corona-Infektion, beide müssen beatmet werden.

Auch bei der landesweiten Inzidenz hat sich nichts getan, der Wert lag am Montag konstant bei 59,1. Es sind 242 Fälle neu hinzugekommen, die Gesamtzahl der Infizierten beträgt 252 337. Rund 236 100 (+800) Menschen gelten als genesen.

Von Jan Tiemann