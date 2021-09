Inzidenz im Kreis Peine steigt leicht auf 50,8

Kreis Peine

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt weiter ganz knapp über der 50er-Marke: Am Montag lag der Wert nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 50,8 nach 50,1 am Tag zuvor. Laut Intensivregister wird im Klinikum zurzeit kein Patient mit einer Corona-Infektion intensivmedizinisch betreut.

Das Peiner Impfzentrum ist seit Mittwoch, 22. September, geschlossen. In der vergangenen Woche wurden dort 413 Impfungen durchgeführt, davon 35 Impfungen von Genesenen und 378 Zweitimpfungen.

Um 0,1 Prozentpunkte auf 2,9 gesunken ist der Hospitaliserungs-Wert für Niedersachsen (Neuaufnahmen von Covid-19-Patienten), der als einer der maßgeblichen Leitindikatoren gilt. Der Wert für die Intensivbettenbelegung lag mit 4,7 unter dem kritischen Schwellenwert von 5 für die erste Warnstufe.

In Niedersachsen betrug der Wert am Montag konstant 46,8. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie 298 152 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Laut RKI gibt es bislang 5938 Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie, rund 283 200 Menschen sind genesen. Das sind etwa 600 mehr als am Vortag. Als aktuell erkrankt weist die Statistik 9000 Fälle (-400) aus.

Von Jan Tiemann