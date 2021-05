Inzidenz im Kreis Peine steigt leicht auf 20,0

Die Zahl, von der Lockerungen bei den Einschränkungen abhängen, ist innerhalb kürzester Zeit rapide gesunken. Möglicherweise gibt es daher in dieser Woche gleich zwei neue Allgemeinverfügungen.

Die Maskenpflicht in vielen Bereichen – hier in der Fußgängerzone in Peine – wird uns voraussichtlich noch eine ganze Weile begleiten. Quelle: Archiv