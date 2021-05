Inzidenz im Kreis Peine steigt auf 62,3

Kreis Peine

Die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis Peine steigt wieder an: Am Freitag lag der Wert bei 62,3, am Tag zuvor betrug er 56,4. Innerhalb einer Woche sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 84 neue Corona-Fälle gemeldet worden.

Für das Klinikum Peine meldet das Intensivregister unverändert zwei Patienten mit einer Corona-Infektion, die auf der Intensivstation behandelt werden. Beide müssen beatmet werden.

Auch landesweit ist die Inzidenz in Niedersachsen leicht gestiegen. Nach 46,6 am Vortag stieg der Wert am Freitag auf 47,1. Das RKI meldete 708 neue Covid-19-Fälle, insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie landesweit 254 959 Menschen nachweislich mit Corona infiziert. Ungefähr 1100 Menschen galten am Freitag als wieder genesen, damit liegt diese Zahl jetzt bei etwa 230 800.

Von Jan Tiemann