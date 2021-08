Kreis Peine

Die Corona-Inzidenz bleibt im Kreis Peine weiterhin über der 35er-Marke: Am Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Anstieg des Wertes von 37,1 auf 38,6. Auch landesweit ist er mit 41,6 höher als am Vortag (40.7).

Die höchste Inzidenz in Niedersachsen hat aktuell Wolfsburg mit 61,1, gefolgt von Osnabrück (59,3) und der Region Hannover (58,9). Bundesweit liegt der Schnitt bei 58,0. In der kreisfreien Stadt Leverkusen ist der Wert mit 202,8 am höchsten, 31 Kommunen haben einen Wert zwischen 100 und 200.

Corona-Maßnahmen sollen sich nicht mehr nur an Inzidenz orientieren

Am Mittwoch soll eine neue Landesverordnung in Kraft treten, die die sogenannte 3G-Regel beinhaltet. Sie besagt, dass ab einem gewissen Infektionsgeschehen in einer Kommune nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete (3G) Zugang zu bestimmten Einrichtungen oder Veranstaltungen bekommen. Zudem sollen sich die Corona-Maßnahmen nicht mehr wie bisher nur an der Sieben-Tagesinzidenz orientieren. Als weitere Parameter sind die Anzahl der im Krankenhaus behandelten Covid-19-Patienten sowie die Belegung der Intensivbetten vorgesehen.

Eigentlich hätte im Kreis Peine bereits jetzt eine neue Allgemeinverfügung erlassen müssen, da die Inzidenz an drei Tagen in Folge höher als 35 war. Nun allerdings müsse abgewartet werden, wie genau die Regelungen der neuen Landesverordnung aussehen, erklärte die stellvertretende Kreissprecherin Katja Schröder.

Das Corona-Bürgertelefon des Landkreises ist ab Mittwoch wieder montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 16 Uhr geschaltet. „Die Anfragen haben in den letzten Tagen deutlich zugenommen. Wir haben uns daher entschieden, die Sprechzeiten wieder auf den Nachmittag auszuweiten“, so Schröder. Erreichbar ist das Bürgertelefon unter der Nummer (0 51 71) 4 01 90 00.

