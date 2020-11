Inzidenz im Kreis Peine sinkt leicht auf 150,6

Kreis Peine

Leichte Beruhigung: Die Zahl der Corona-Infektionen im Kreis Peine ist gesunken. Die Sieben-Tagesinzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt nach Angaben des Landesgesundheitsamtes am Mittwoch 150,6. Am Dienstag lag der Wert noch bei 166,9. Damit hat der Landkreis aber immer noch den siebthöchsten Wert in ganz Niedersachsen – Spitzenreiter ist Vechta mit 248,6. Die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle liegt jetzt in Peine bei 982 (983), in der vergangenen Woche hatte es insgesamt 203 (225) Neuinfektionen gegeben. Die Zahl der Todesfälle liegt weiterhin bei 16.

Zum Vergleich: In Niedersachsen gibt es 58 147 Coronafälle (1320 mehr als am Vortag). Die Zahl der Genesenen liegt bei 37 523 (1111 mehr als am Vortag) und die der Verstorbenen bei 948 (21 mehr als am Vortag). Die Sieben-Tagesinzidenz pro 100 000 Einwohner liegt in Niedersachsen bei 103,4.

Der Landkreis Peine hat unter (0 51 71) 4 01 90 00 ein Bürgertelefon zum Coronavirus geschaltet. Dies ist Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 14 Uhr zu erreichen.

Von Thomas Kröger