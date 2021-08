Inzidenz im Kreis Peine liegt weiter bei 13,4

Kreis Peine

Seit Sonntag hat sich die Inzidenz im Landkreis Peine nicht verändert, sie liegt den dritten Tag hintereinander bei 13,4. Auch landesweit ist die Zahl stabil geblieben: Der Wert wurde am Dienstag ebenso wie am Montag mit 17,2 angegeben. Bundesweit liegt die Inzidenz nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 17,9. Im Landkreis Peine haben sich in den vergangenen sieben Tagen 18 Menschen neu mit dem Corona-Virus infiziert.

Vier deutsche Kommunen liegen über 50

In Deutschland haben zurzeit vier Kommunen eine Inzidenz von über 50, eine davon ist Peines Nachbarstadt Salzgitter (60,4). Sie hat zugleich aktuell die höchste Inzidenz in der Bundesrepublik.

Auch der Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz, der von der Überschwemmungskatastrophe vor knapp zwei Wochen schwer getroffen wurde, liegt mit 54,6 über der 50er-Marke, ebenso wie das Berchtesgadener Land in Bayern (54,8) und Solingen in Nordrhein-Westfalen (50,2).

Von Kerstin Wosnitza