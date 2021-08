Kreis Peine

Die Corona-Inzidenz ist im Kreis Peine ganz knapp vor der 35er-Marke: Am Freitag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 34,9. Am Vortag lag er noch bei 27,4.

Steigt die Inzidenz auf 35 oder höher und bleibt an drei Werktagen in Folge in dem Bereich, gelten nach Verordnung des Landes Niedersachsen zusätzliche Beschränkungen. Treffen sind dann nur noch mit maximal zehn Personen aus drei Haushalten zulässig, wobei Kinder bis 14 Jahre, vollständig Geimpfte und Genesene nicht eingerechnet werden. Bei Hochzeiten, Taufen und Beerdigungen gibt es keine beschränkte Teilnehmerzahl, jedoch gelten die Abstandsregel und die Maskenpflicht.

Im Gastronomie-Innenbereich gelten eine Beschränkung der Kapazität auf 50 Prozent und eine Sperrstunde ab 23 Uhr. Im Außenbereich sind geschlossene private Feiern mit bis zu 50 Personen erlaubt. Alle, die noch nicht vollständig geimpft oder genesen sind, müssen einen aktuellen negativen Corona-Schnelltest vorlegen.

Weiterhin erlaubt bleiben der Besuch von Theatern, Kinos und Konzerten unter Einhaltung der Maskenpflicht und fester Sitzordnung, Ungeimpfte müssen einen negativen Test vorlegen. Maskenpflicht und Testnachweis für Ungeimpfte gelten auch für körpernahe Dienstleistungen wie etwa dem Friseurbesuch.

17 Kommunen in Deutschland mit Inzidenz über 100

Landesweit liegt die Inzidenz im Schnitt bei 35,5, den höchsten Wert hat Wolfsburg mit 61,1. Bundesweit ist die Inzidenz von 44,2 auf 48,8 gestiegen: Hatten am Donnerstag sechs Kommunen in Deutschland einen Inzidenzwert von mehr als 100, so meldete das RKI am Freitag 17 kreisfreie Städte und Landkreise über der Marke. Am höchsten sind die Werte in Leverkusen (149,6), Wuppertal (130,6) und Bielefeld (130,5).

