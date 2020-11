Inzidenz im Kreis Peine geht weiter zurück

Kreis Peine

Leichter Rückgang, aber keine Entwarnung: Die Sieben-Tagesinzidenz pro 100 000 Einwohner ist im Kreis Peine von 128,3 auf 123,1 gesunken. Dies hat das Landesgesundheitsamt am Dienstag mitgeteilt. Sie liegt damit aber immer noch deutlich über dem kritischen Wert von 100. Die Zahl der Gesamtfälle ist auf 1117 (+11) gestiegen. Insgesamt 166 Neuinfektionen hatte es im Kreisgebiet in der vergangenen Woche gegeben. Die Zahl der Todesfälle liegt weiterhin bei 16.

Zum Vergleich: In Niedersachsen gibt es 65 163 Coronafälle (762 mehr als am Vortag). Die Zahl der Genesenen liegt bei 44 061 (827 mehr als am Vortag) und die der Verstorbenen bei 1041 (22 mehr als am Vortag). Die Sieben-Tagesinzidenz pro 100 000 Einwohner liegt in Niedersachsen bei 101,9.

Der Landkreis Peine hat unter (0 51 71) 4 01 90 00 ein Bürgertelefon rund um das Thema Coronavirus geschaltet. Erreichbar ist die Nummer Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 14 Uhr.

Von Jan Tiemann