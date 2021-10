Kreis Peine

Das ist eine erfreuliche Entwicklung: Die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Peine sinkt weiter. Am Sonntag beträgt der Wert laut dem Robert-Koch-Institut 24,3. Somit liegt die Inzidenz den sechsten Tag in Folge unter der kritischen 50er-Marke. Der Landkreis hatte angekündigt, dass bei anhaltender sinkender Inzidenz ab Montag Lockerungen in Kraft treten.

Und auch das sind gute Nachrichten: Im Klinikum Peine muss weiterhin kein Patient mit einer Covid-19-Infektion intensivmedizinisch behandelt werden.

Diese Regeln gelten ab Montag

Am Montag gilt damit die 3G-Regel dann nicht mehr für Gastronomie und Veranstaltungen. Für Kliniken, Pflegeheime, Behinderteneinrichtungen und Shisha-Bars behält die Regel allerdings noch Gültigkeit. Bei privaten Treffen mit mehr als 25 Personen gilt die Maskenpflicht. Sofern sie als 3G-Veranstaltungen durchgeführt werden – also sichergestellt ist, dass alle Teilnehmenden geimpft, genesen oder getestet sind – entfällt die Maskenpflicht. Gastwirte und Veranstalter können aber selbst über das Hausrecht entscheiden, ob sie Verschärfungen der Corona-Regeln festlegen.

Das sind die Zahlen für Niedersachsen

Landesweit liegt der Wert bei 45,4 (Vortag: 47). In Niedersachsen sind bislang 301 713 Menschen an einer Covid-19-Infektion erkrankt. 5 963 Menschen sind an oder mit einer Infektion gestorben. Die Impfquote in Niedersachsen liegt bei 70,9 Prozent.

Von Nina Schacht