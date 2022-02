Vorsicht vor Betrügern - Internet-Betrug via Ebay in Peine nimmt zu – So kann man sich schützen

Dem Hohenhamelner Mathias Laufer sollten mit einer gewieften Masche 500 Euro abgezockt werden. Sein Misstrauen hat ihn im letzten Moment davor bewahrt. Die Peiner Polizei und der Online-Händer Ebay geben Tipps zum Schutz vor Internet-Betrügern.