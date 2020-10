Insolvenz-Experte: „Rekommunalisierung des Peiner Klinikums ist wohl einzigartig“

Peine

„Das insolvente Klinikum Peine ist erfolgreich saniert“, sagt der Sachwalter Dr. Malte Köster, der das Insolvenzverfahren monatelang geleitet hat. Er spricht von einem „einzigartigen Prozess der Rekommunalisierung eines Krankenhauses“ – besiegelt durch die Übernahme des Klinikums an der Virchowstraße am 1. Oktober durch den Landkreis und die Stadt Peine. Alle Formalitäten seien erfüllt: Der Insolvenzplan sei rechtskräftig, Kreis und Stadt hätten die Gesellschaftsanteile am Krankenhaus vom vorherigen Betreiber AKH aus Celle offiziell übernommen.

Der Bremer Insolvenz-Experte ist zuversichtlich, dass sich das Peiner Klinikum trotz aller Widrigkeiten weiter auf dem Markt behaupten kann. Die Voraussetzungen dafür seien geschaffen, jetzt müsse das richtige medizinische Konzept umgesetzt werden. „Das liegt in der Hand des neuen Geschäftsführers Wolfgang Jintsch und der kommunalen Gesellschafter“, so Köster. Es sei auch ein wegweisendes Verfahren nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens im März 2020 gewesen. „Wegweisend, weil die Umstände so schwierig waren. Parallel zum Insolvenzvertrag begann nämlich der Corona-Lockdown. Daher habe ich großen Respekt vor den Mitarbeitern, die dadurch gleichzeitig massiven Existenz- und Gesundheitsängsten ausgesetzt waren. Aber eine Terminverschiebung wäre nicht möglich gewesen.“

Anzeige

Professionell verhandelt

Die Rekommunalisierung eines Krankenhauses habe der Bremer auch noch nicht erlebt – das sei wohl einzigartig. „Meistens sind es ja Konzerne, die Krankenhäuser kaufen. In Peine hat man bewiesen, dass es auch andersrum geht.“ Spannend sei es für Köster auch gewesen mit den vielen Politikern zu diskutieren und das Vorgehen zu erklären. „Sonst hat man deutlich weniger Ansprechpartner.“ Trotzdem habe man in der Fuhsestadt professionell verhandelt, eine breite politische Mehrheitsbasis geschaffen und ein gutes Ergebnis erzielt.

Sehr gut habe er auch mit dem Betriebsrat zusammengearbeitet, wobei vor allem die Vorsitzende Christine Leckelt trotz aller Probleme nie die gute Laune verloren habe. „Und das ist wichtig: Man muss in diesen Situationen optimistisch bleiben, Pessimismus ist schädlich.“ Jetzt würden die teilweise wöchentlichen Runden nicht mehr stattfinden – das werde auch für Köster seltsam sein.

Die Rekommunalisierung mache jetzt den Weg frei für einen echten Neuanfang frei. Nach der erfolgreichen Sanierung könne sich das Klinikum jetzt ganz auf das medizinische Konzept für die Menschen der Region fokussieren. Mit dem Insolvenzplan und der Rekommunalisierung habe man ein wegweisendes Beispiel für die erfolgreiche Sanierung von Krankenhäusern und Reha-Einrichtungen geliefert. „Das Klinikum Peine kann nun das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung hinter sich lassen und mit neuer Kraft in die Zukunft starten. Dafür wünsche ich alles erdenklich Gute“, betont Köster.

Von Thomas Kröger