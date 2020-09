Peine

In der Landwirtschaft hat Ingrid Pahlmann gelernt, zuzupacken, ihre aufregende Arbeit zwischen heimischen Hof und Berliner Bundestag will die CDU-Politikerin gerne fortführen. Vorm CDU-Kreisparteitag im Peiner Forum gab sie daher Dienstag bekannt, dass sie erneut für den Wahlkreis Peine/ Gifhorn in den Bundestag einziehen will. „Mir hat die Arbeit bisher unheimlich viel Freude bereitet, zudem habe ich aus beiden Landkreisen guten Zuspruch erhalten“, stellte die 62-Jährige erfreut fest. Es gebe noch etliche Sachen, die sie gerne auf den Weg bringen möchte.

Ein besonderes Anliegen sei es für sie, die gesellschaftliche Herausforderung mitzugestalten, die auf den Berufsstand der Landwirte zukomme. „Wir müssen Gesellschaft und Landwirtschaft wieder vereinen“, betonte Pahlmann. Als Vertreterin des ländlichen Raums traut sie sich zu, eine Vermittlerin dabei zu sein. „Es braucht ein Sprachrohr, das direkt aus der Basis kommt“, betont die Wilscherin. Mit ihrer Erfahrung aus dem eigenen landwirtschaftlichen Betrieb, als Kommunalpolitikerin oder ihrer Mitarbeit im Landfrauenverband kann sie das sein.

CDU-Kreischef schätzt Zuverlässigkeit und Kontakte Pahlmanns

Davon ist auch Peines CDU-Vorsitzender Christoph Plett überzeugt. Er schätzt die Zuverlässigkeit der CDU-Bundestagsabgeordneten und ihren Einsatz für den Landkreis Peine und die guten Verbindungen, die sie in Berlin unterhalte. Für die Peiner CDU habe daher nie zur Diskussion gestanden, einen anderen Kandidaten zu suchen, der aus dem Peiner Land kommt. „Ingrid Pahlmann hat auch in der Zeit gezeigt, in der sie nicht Bundestagsabgeordnete war, dass sie weiterhin Interesse an Peiner Geschehnissen hat, deshalb bin ich überzeugt davon, dass sie auch in Zukunft unsere Interessen gut vertreten wird“, lobte Plett.

Zwei begeisterte Radfahrer: Die CDU-Bundestagsabgeordnete Ingrid Pahlmann nutzt in Berlin gerne das Rad, der Peiner CDU-Kreischef Christoph Plett kam zum CDU-Parteitag ins Peiner Forum ebenfalls mit dem Rad. Plett freut sich, dass Ingrid Pahlmann erneut für den Bundestag kandidieren will. Quelle: Christian Meyer

Pahlmann will sich für Wasserstoff-Technologie einsetzen

Nach ihrer ersten Legislaturperiode von 2013 bis 2017 verpasste Ingrid Pahlmann den Wiedereinzug, rückte allerdings im Oktober 2019 wieder in den Bundestag nach, als Ursula von der Leyen an die Spitze der EU-Kommission wechselte. Auf insgesamt fünf Jahre im Bundestag bringt es die Wilscherin. Und es sollen mehr werden, denn Pahlmann möchte weiter gestalten. „Ich habe null Ermüdungserscheinungen. Ich lasse mich gerne auf neue Sachen ein. Es gibt viele Dinge, die einfach spannend sind, so wie die Wasserstoff-Technologie“, sagt sie. Der Geschäftsführer des Steinkohle-Kraftwerks möchte Mehrum zum Beispiel zum Wasserstoffzentrum machen. „Und da benötigen wir Ingrid Pahlmanns Verbindungen nach Berlin“, betont Plett, der zudem die innere Sicherheit und Landwirtschaft zu den Kernthemen der Peiner Bundestagsabgeordneten zählt.

Keine Angst vorm prominenten Gegner im Wahlkampf

Pahlmann liegt zudem das Ehrenamt am Herzen. Vereinen würde sie gerne einige Stolpersteine aus dem Weg räumen oder ihnen Ängste nehmen, wie zum Beispiel beim Thema Datenschutzgrundverordnung. Da passt es, dass sie auch Obfrau im Unterschuss Bürgerschaftliches Engagement ist.

Diskussionen scheut sie nicht, betont die CDU-Bundestagsabgeordnete. Das könnte ihr helfen, wenn sie vor der Bundestagswahl im Herbst 2021 auf einen prominenten Gegner im Wahlkampf trifft – auch der Peiner Arbeitsminister Hubertus Heil ( SPD) hatte jüngst verkündet, erneut für den Wahlkreis Peine/ Gifhorn zu kandidieren. „Ich traue mir zu, wieder nah an ihn heranzukommen oder sogar direkt in den Bundestag zu kommen“, sagt Pahlmann. Ihre große Familie unterstützt sie bei diesem Ziel. Drei Kinder und sechs Enkelkinder hat die CDU-Politikerin. „Und das siebte Enkelkind ist unterwegs.“

Von Christian Meyer