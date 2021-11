Peine

Endlich: Nach ziemlich genau zwei Jahren mit ausschließlich digitalen Treffen hat der Peiner Industrie- und Wirtschaftsverein am Donnerstagabend wieder zu einer Präsenzveranstaltung eingeladen. Coronabedingt war dies seit der Jubiläumsfeier im November 2019 nicht möglich gewesen. Nun referierte Thorsten Sponholz, Sprecher der Betriebsleitung der Braunschweiger Siemens.Niederlassung, zum Thema Mobilität.

Die Mobilität ist ein Thema, das die Wirtschaft bewegen wird

„Endlich mal wieder ein Vortrag, endlich mal wieder eine Veranstaltung, bei der man sich unterhalten kann. Wir blicken heute in die Zukunft und auf ein Thema, das die Wirtschaft bewegen wird“, sagte der Vereinsvorsitzende Stefan Honrath bei der Begrüßung der rund 60 Gäste im Gildesaal des Schützenhauses. Er stellte die neuen Mitglieder des Vorstandes Philipp Benckendorf, Wolfgang Christmann, Armin Fieber und Dominikus Penners vor, die im Mai bei der digitalen Mitgliederversammlung gewählt worden waren. Verhindert war der ehrenamtliche Geschäftsführer Johann-Heinrich Bremer.

Anschließend blickte der stellvertretende Vorsitzende Gordon Firl auf die zurückliegenden zwei Jahre zurück und hob besonders die Jubiläumsveranstaltung zum 100-jährigen Bestehen mit Altbundespräsident Hans-Joachim Gauck hervor.

Im Transportsektor werden rund 30 Prozent der Energie verbraucht

Referent Thorsten Sponholz beleuchtete die Aspekte der Mobilität auf der Schiene und zeigte zunächst einen kurzen Film, in dem verdeutlicht wurde, dass die Bahnindustrie in Deutschland Weltmarktführer mit einem Umsatz von rund zwölf Milliarden Euro ist. „Transport wird uns in Zukunft sehr beschäftigen. Immerhin verbraucht man in diesem Sektor rund 30 Prozent der Energie. Ein Viertel der Treibhausgas-Emissionen wird durch den Verkehr verursacht. Ziel ist, die Schiene attraktiver zu machen. Wir arbeiten an der Nachhaltigkeit, der Digitalisierung, aber genauso am Fahrgasterlebnis. Wichtig ist ein nahtloser Ablauf von Tür zu Tür“, führte der Experte aus.

Siemens arbeitet unter anderem am digitalen Stellwerk

Dazu zeigte er Beispiele aus anderen Ländern wie Luxemburg, wo man daran arbeitet, Echtzeit- und Störungsinformationen landesweit vernetzt über alle Angebote vom Nahverkehr über die Bahn bis hin zu Car- und Bike-Sharing für jeden zur Verfügung zu stellen. Sponholz erläuterte verschiedene Projekte, an denen Siemens gerade arbeitet, unter anderem das digitale Stellwerk. „Hier besteht großer Bedarf, denn über die Hälfte der Mitarbeiter im Fahrdienst müssen noch mit Vorkriegstechnologie arbeiten. Nur 16 Prozent steuern den Betrieb über digitale Technologien“, erklärte er.

Im Anschluss an den Vortrag kam es zu einer regen Diskussion mit dem Referenten zu ganz unterschiedlichen Aspekten. Auch beim gemeinsamen Essen ging es an vielen Tischen um den aktuellen Status und die Zukunft der Schiene. Mobilität bewegte hier im wahrsten Sinne des Wortes.

