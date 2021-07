In den Ferien: Landkreis investiert 13,2 Millionen Euro in Peiner Schulen

Peine

Größter Posten mit 6,5 Millionen Euro ist der Erweiterungsbau der Mensa an der IGS Lengede, wo zusätzlich acht Klassenräume entstehen. Insgesamt rund 13,2 Millionen Euro investiert der Landkreis Peine in den Sommerferien in seine Schulen.

Gearbeitet wird auch in der IGS Peine in Vöhrum: Dort wird die Netzwerkinfrastruktur für zirka 1,1 Millionen Euro modernisiert. Außerdem muss die Notbeleuchtung ausgetauscht werden. Kosten: rund 54 000 Euro.

Ins Ilseder Schulzentrum fließen rund 1,4 Millionen Euro

Viel zu tun, gibt es auch im Schulzentrum Ilsede. Auch dort wird die Netzwerkinfrastruktur saniert. Kosten hier: 1,4 Millionen Euro. Zudem steht der letzte Bauabschnitt der Brandschutzsanierung an, der mit rund 120 000 Euro zu Buche schlägt.

Zwei Computerräume im Ilseder Gymnasium werden für rund 70 000 Euro technisch auf Vordermann gebracht, Kellerräume im Gymnasium werden für rund 25 000 Euro abgedichtet. Zusätzlich stehen Ausschreibungen für eine Photovoltaikanlage für das Schulzentrum sowie für die Planung von Trinkwasserzapfstellen an Gymnasium und Realschule an

Aufwändige Dachsanierung an der Peiner Bodenstedtschule

Ein weiteres Bauprojekt in den Sommerferien ist die Dachsanierung an der Bodenstedtschule in Peine. Kosten: rund 635 000 Euro. Der Denkmalschutz muss bei dem historischen Gebäude besonders berücksichtigt werden. Am Peiner Ratsgymnasium fließen 400 000 Euro in die Brandschutzsanierung.

Am Silberkamp-Gymnasium sind Investitionen in den Fachunterrichtsraum Chemie (200 000 Euro, den Brandschutz (120 000 Euro), neue Fenster (20 000), neue Kühlaggregate für die Mensa (10 000), ins Grüne Klassenzimmer (17 000 Euro).

Brandschutz in Hohenhameln kostet rund 400 000 Euro

Auch in den Berufsbildenden Schulen Peine in Vöhrum wird einiges investiert: in die Sanierung der Brandmeldeanlage (215 000 Euro), die Erneuerung der Notbeleuchtung (485 000 Euro) und die Netzwerkinfrastruktur (600 000 Euro).

In der Pestalozzischule in Peine wird eine Toilettenanlage für 45 000 Euro. Im Schulzentrum Edemissen sind für eine Anpassung von Raumstrukturen für die Intergierte Gesamtschule etwa 20 000 Euro erforderlich, eine „Übergangsreparatur“ der Lüftung des dortigen Hallenbads soll rund 20 000 Euro kosten. Die Brandschutzsanierung im Schulzentrum Hohenhameln kostet rund 400 000 Euro, zusätzlich sind rund 55 000 Euro für die technische Ausstattung des Technologieraums erforderlich.

Vechelder Schulzentrum erhält Photovoltaikanlage

Mehrere „Baustellen“ gibt es auch im Schulzentrum Vechelde: Für die Ausschreibung und die Vergabe einer Photovoltaik-Anlage werden 60 000 benötigt, vorbereitende Elektroarbeiten für den Hubbodenaustausch im Hallenbad kosten voraussichtlich rund 20 000 Euro. Die Brandschutzsanierung der Hauptschule verschlingt rund 170 000 Euro, der Austausch von Fensterelementen der Hauptschule etwa 50 000 Euro.

Für Lüftungsanlagen an den Schulen sind insgesamt rund 120 000 Euro im Budget vorgesehen. Dabei geht es darum, bestehende Anlagen an die Corona-Hygieneauflagen anzupassen und bauliche Anpassungen sowie Vorbereitungen von Komplettsanierungen vorzunehmen.

Zusätzlich 11 Millionen Euro für Planungsmanagement

Im Zuge der großen Mensa-Baumaßnahme an der IGS Lengede werden 100 000 Euro für den Aufbau eines Zeltes für die Übergangsmensa benötigt. Außerdem sind an der Schule bauliche Anpassungen für Inklusionsschüler für rund 19 000 Euro geplant. Im Hallenbad und der Sporthalle werden Lichtkuppeln für etwa 50 000 Euro ausgetauscht.

Zusätzlich zu den 13,2 Millionen Euro für Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen laufen die Planungen für die G8/G9-Erweiterungen weiter. Für das Gymnasium am Silberkamp fallen hier 4,9 Millionen Euro an Kosten für das Planungsmanagement zur baulichen Erweiterung an. Das Projektmanagement zur Erweiterung des Vechelder Gymnasiums schlägt mit 6,3 Millionen Euro zu Buche.

Von Michael Lieb