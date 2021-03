In den Peiner Festsälen betreibt der Landkreis sein Corona-Schnelltestzentrum. In Lengede können Interessierte Abstriche für Schnelltests im Gebäude des Sportstudios Löwen-Fitness am Erzring bei einem privaten Anbieter nehmen lassen. „Die Firmen in der unmittelbaren Umgebung lassen sich bereits testen und sind sehr froh über die Möglichkeit. Seit Dienstag bieten wir auch die kostenlosen Test bei uns an, und haben eine Art Drive in, damit die Personen nicht unbedingt aus dem Auto aussteigen müssen“, sagt Betreiber Sascha Osterwald. Laut Landkreis-Sprecher Fabian Laaß sind die Bürgermeister der Gemeinden in guten Gesprächen, für weitere Schnelltest-Angebote, noch gebe es aber nichts konkretes. Auch in einigen Apotheken können Interessierte Schnelltests machen lassen, zum Beispiel in der Peiner Arminius-Apotheke an der Kantstraße nach vorheriger Buchung.