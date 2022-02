Corona-Pandemie - 2645 Peiner in Quarantäne: Was man trotzdem darf – und was nicht

Die Wahrscheinlichkeit jetzt in Quarantäne zu müssen, ist hoch – angesichts der sich rasant ausbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus. Darf ich als Infizierter oder Kontaktperson in den eigenen Garten? Was ist, wenn ich Zahnschmerzen bekomme? Und muss ich weiterhin arbeiten?