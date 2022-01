In Peine liegt Corona-Inzidenz jetzt bei 175,2 – 70 neue Fälle gemeldet

Kreis Peine

Die Zahl der Corona-Infektionen zieht wieder an: Die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis Peine ist am Donnerstag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) erneut auf 175,2 gestiegen, nach 166,4 am Vortag. Innerhalb einer Woche hat es 238 Neu-Infektionen gegeben. In Niedersachsen ist der Wert auch recht kräftig von 195,3 auf 214,8 gesprungen.

120 Fälle der Omikron-Variante bestätigt

Im Landkreis Peine sind am Donnerstag 70 neue Fälle (Vorwoche 47) hinzugekommen. Insgesamt gibt es somit bislang 8807 bestätigte Corona-Fälle. 454 Personen sind derzeit erkrankt. Es wurden 103 Abstriche durch das Gesundheitsamt entnommen. 747 Menschen befinden sich in Quarantäne. Mittlerweile sind 120 Fälle der Omikron-Variante bestätigt. Es sind weiterhin 114 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen.

Durch das mobile Impfteam und im Impfstützpunkt 337 Impfungen durchgeführt. Darunter 6 Erst-, 26 Zweit- und 237 Booster-Impfungen im Impfstützpunkt an der Woltorfer Straße. Beim Kinderimpfen CdB-Gebäude auf dem Schützenplatz hat man 36 Erst- und 4 Zweitimpfungen registriert. Bei anderen Institutionen in Peine gab es 28 Booster-Impfungen.

Der Leitindikator Hospitalisierung in niedersächsischen Krankenhäusern ist dagegen weiter auf 4,5 gesunken (Vortag 4,6). Die Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten liegt bei 7,4 Prozent. Im Peiner Klinikum an der Virchowstraße werden laut Intensivregister derzeit zwei Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt, einer davon muss beatmet werden. Zurzeit sind dort 11 von 14 Intensivbetten belegt.

So sieht es bei den Nachbarkommunen aus

Folgendes Bild ergibt sich bei der Inzidenz in Peines Nachbarkommunen: Salzgitter (257,1), Braunschweig (239,4), Landkreis Gifhorn (200,9), Wolfsburg (197,0), Region Hannover (167,9) und Landkreis Hildesheim (156,1).

Im Landesvergleich ist die Zahl der Menschen, die sich seit Ausbruch der Pandemie mit dem Corona-Virus infiziert haben auf 458 369 gestiegen. Innerhalb von sieben Tagen gab es in Niedersachsen 17 193 neue Fälle und innerhalb von 24 Stunden 5051. Insgesamt 6876 Menschen sind an oder mit einer Infektion gestorben, das sind 11 mehr als am Vortag. Als genesen gelten 421 400 Menschen (+3000), aktuell erkrankt sind rund 30 100 Personen, etwa 3000 mehr als am Vortag.

Von Jan Tiemann