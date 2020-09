Stederdorf

Eine verletzte Fahrerin und Schäden an gleich vier Autos im Gesamtwert von rund 16500 Euro – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagabend an der Dieselstraße in Stederdorf. Die Stederdorfer Feuerwehr musste die viel befahrene Straße des Gewerbegebiets im Feierabend-Verkehr absperren.

Offenbar Vorfahrt übersehen

Gekracht hatte es gegen 17 Uhr, als eine 23-Jährige aus Lehre mit ihrem Skoda Fabia vom Lidl-Parkplatz herunterfuhr. „Sie wollte bei starkem Gegenverkehr noch in eine Lücke fahren, doch dabei übersah sie offenbar die Vorfahrt eines anderen Fahrzeugs“, erläuterte Michael Mörs von der Peiner Polizei. Ein 19-Jähriger aus Harsum habe nicht mehr ausweichen können und knallte mit seinem Ford Focus in den Skoda Fabia. Durch den Aufprall wurden die Fahrzeuge in den Gegenverkehr geschleudert.

Der Skoda Fabia musste vom Abschleppdienst mitgenommen werden. Quelle: Laureen Möller

Rettungswagen fuhr die 23-Jährige ins Klinikum

Dort stießen die Fahrzeuge mit einem Skoda Rapid einer 19-jährigen Peinerin und mit einem Seat Exeo eines 58-Jährigen aus Einbeck zusammen. Die Unfall-Verursacherin wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Peiner Klinikum gefahren werden. Wie schlimm die Verletzungen waren, darüber konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Fest steht allerdings, dass der Skoda Fabia ein Totalschaden ist (6000 Euro). Ein Abschleppdienst musste den Kleinwagen ebenso aufladen wie den Ford Focus (8000 Euro Schaden). Noch fahrbereit waren der Skoda Rapid (2000 Euro Schaden) sowie der Seat Exeo (500 Euro Schaden). 15 Kameraden der Stederdorfer Feuerwehr hatten den Verkehr gesichert, Batterien abgeklemmt und Kühl- und Bremsflüssigkeit gebunden.

Von Christian Meyer