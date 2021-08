In Eixe und Dungelbeck soll ein Mini-Rummel entstehen

Dungelbeck/Eixe

Der 9. Juli war für viele ein normaler Freitag, doch für Florian Stendel war er ein Feiertag. Nach anderthalb Jahren Corona-Zwangspause verdiente er mit seiner Schausteller-Familie um seinen Onkel und Festwirt Walter Stendel mal wieder Geld. In Fallersleben durften die Stendels Premiere für ihren Corona-Regel-konformen „Biergarten mit Vergnügungspark“ feiern. Im August soll dieses Konzept nun auch im Landkreis Peine aufgehen: Dungelbeck und Eixe wollen mit dem Festwirt ein Ersatz-Schützenfest anbieten – samt Zuckerwatte und Schießstand.

Rummel-Atmosphäre mit mehreren Ständen

Der Mini-Rummel mit Hygienekonzept schlägt zunächst vom Freitag, 13., bis Sonntag, 15. August, in Dungelbeck auf dem Festplatz zwischen Grundschule und Sportplatz auf. „Wir haben das Hygienekonzept und den Aufbauplan beim Landkreis und der Stadt Peine eingereicht“, berichtet Organisator Florian Stendel. Die Vorgaben sehen zum Beispiel eine Einlass-Kontrolle vor, bei der Kontaktdaten angegeben werden müssen. Wer auf dem Gelände ist, kann sich auf Rummel-Atmosphäre, Duft von Bratwurst und gebrannten Mandeln freuen. Denn zusätzlich zum Biergarten baut die Schausteller-Familie ein Kinderkarussell und einen Autoscooter auf, es gibt einen Pizza-Stand und einen Imbisswagen. An weiteren Wagen kann mit dem Luftgewehr geschossen, mit dem Ball geworfen oder Zuckerwatte zum Naschen gekauft werden. „Die Wagen verteilen wir in größeren Abständen auf dem Gelände“, schildert Florian Stendel.

Viele Familien bei Auftakt-Veranstaltungen

An den ersten Stationen in Fallersleben und Gardelegen sei ihr „Biergarten mit Vergnügungspark“ durchweg gut angekommen. „Wir haben bisher nur gute Resonanz von den Leuten bekommen. Auffällig war, dass viele Familien mit Kindern gekommen sind. Die Sehnsucht nach Abwechslung war groß. Aber auch wir freuen uns, mal wieder unserer Arbeit nachgehen zu können und wieder unter Menschen zu kommen – das macht einfach Spaß“, unterstreicht Schausteller Florian Stendel.

Damit sich Schützenvereine und andere Organisatoren von Schützenfesten ein Bild von dem Corona-Regel-angepassten Angebot machen konnten, lud die Festwirt-Familie sie zur Premiere nach Fallersleben zum Kiebitzen ein – nun dürfen die Schausteller auch in Dungelbeck und Eixe aufbauen. Die Vereinigte Schützenfestgesellschaft Dungelbeck freut sich auf zumindest „ein wenig Schützenfeststimmung“. Freitag ist das Gelände von 14 bis 22 Uhr geöffnet, Samstag von 14 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 22 Uhr.

Kartenvorverkauf für Braten-Essen

Der Sonntag startet mit einem Frühschoppen mit Musik und Braten-Essen. Karten für das Essen sind im Vorverkauf vom 9. bis zum 12. August im Schießstand in der Zeit von 19 bis 20 Uhr erhältlich. Sie kosten 10 Euro. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

Das gilt auch für den Festplatz in Eixe. Bleibt die Inzidenz unter 35 sind die Stendels mit ihrem „Biergarten mit Vergnügungspark“ von Freitag, 20., bis Sonntag, 22. August, dort zu Gast. Die Vorfreude ist groß, stellt Erik Homann, der Vorsitzende der Eixer Junggesellschaft fest. „Alle im Dorf sind positiv überrascht, dass nach einer so langen Durststrecke mal wieder so etwas stattfinden kann“, sagte er. Freitag ab 15 Uhr ist ein Familiennachmittag geplant, Samstag werden die „Corona“-Königin und der „Corona“-König sowie die Jugendsieger ab 19 Uhr geehrt, Sonntag ab 15 Uhr wird Kaffee und Kuchen angeboten. Geöffnet ist das Gelände jeweils ab 14 Uhr.

Erik Homann glaubt, dass das Ersatz-Schützenfest ein Erfolg wird. In Brökel hat er sich im Vorfeld einen ähnlichen, eingezäunten Mini-Rummel angesehen. „Das war vielversprechend und gut“, sagte er.

Von Christian Meyer