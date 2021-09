Kreis Peine

Für Ungeimpfte wird das Leben schwieriger, denn am Mittwoch trat die neue Landesverordnung in Kraft und mit ihr die 2G-Regel. Gastwirte oder Veranstalter können sich dafür entscheiden, nur noch vollständig geimpfte Menschen oder Genesenen Zutritt zu gewähren. Ein Impfzwang sei das nicht, hatte Regierungssprecherin Anke Pörksen gesagt, „aber ein zusätzlicher Impfdruck“. Steigt mit der 2G-Regel die Impfquote im Kreis Peine? Die PAZ sprach mit Dr. Marion Charlotte Renneberg, Sprecherin der Peiner Hausärzte, über Impfbereitschaft und Impf-Anreize. Arztpraxen und mobile Impfteams übernehmen weiterhin das Impfen gegen das Corona-Virus in Peine, inzwischen geschlossen hat das Impfzentrum an der Woltorfer Straße.

Mit dem Inkrafttreten der neuen Verordnung, lasse sich noch kein signifikanter Anstieg der Impfbereitschaft erkennen, sagt die Allgemeinmedizinerin, „ das ist noch zu früh, ich bin aber optimistisch, dass die Impfquote wieder steigt“. Bereits seit ein paar Wochen stelle sie eine wachsende Impfbereitschaft fest, dazu beigetragen habe vor allem auch die Impfkampagne des Landes.

„Ich denke, dass auch die 2G-Regel ein Anreiz ist, weil Ungeimpfte eben nicht mehr überall Zutritt bekommen“, so Renneberg. Wichtig sei aber vor allem die Aufklärung über die Impfung. „Auch jüngere Menschen haben schwere Corona-Verläufe, und es gilt auch die Kinder zu schützen“, appelliert die Medizinerin. Und um eine hohe Impfquote zu erreichen, sollten auch weiter mobile Impfteams eingesetzt werden, auch in Brennpunkten.

Impfungen in Peine – wie geht es weiter?

Ab Oktober sind laut dem Kreis zwei mobile Impfteams im Einsatz. „Diese sollen – je nach Vorgabe des Landes – schwerpunktmäßig in Schulen oder auch Altenpflegeheimen eingesetzt werden“, teilt Kreissprecher Fabian Laaß mit. Ein Weiterbetrieb des Impfzentrums sei nach dem vom Land vorgegebenen Rückbauplan nicht vorgesehen.

Nach mehr als sieben Monaten hat das Impfzentrum an der Woltorfer Straße nun geschlossen. „Ich erwarte deshalb aber keinen Ansturm auf die Arztpraxen“, sagt Renneberg, „dafür wurde ja ein Übergang geschaffen.“ Zuletzt waren in der Woltorfer Straße Zweitimpfungen und Impfungen von Genesenen mit den Vakzinen von Biontech/Pfizer sowie Moderna möglich. Termine in Arztpraxen können Impfwillige auch in Zukunft vereinbaren. „Jeder Hausarzt hat dafür sein eigenes Konzept. Manche Ärzte bieten einen festen Impftag an, andere machen individuelle Termine aus“, teilt Renneberg mit. Der Stand der Impfungen bei den Hausärzten beläuft sich laut dem Kreis auf mittlerweile insgesamt 52 595 Impfungen (Stand 15. September), davon 26 529 Erstimpfungen und 26 066 Zweitimpfungen.

Das Peiner Impfzentrum – eine Bilanz

An der Woltorfer Straße werden derweil die Stellwände und Hinweis-Schilder des Impfzentrums abgebaut, medizinisches Material wird eingepackt. Gerüstet war das Impfzentrum bereits am 15. Dezember vergangenen Jahres. Am 9. Februar 2021, dem ersten Impftag, wurden dort 50 Menschen geimpft, einen Tag später waren es 61. In Spitzenzeiten wurden dort mehr als 1000 Menschen pro Tag gegen das Corona-Virus immunisiert, allein in der ersten Maiwoche waren es 6672. Seit Beginn der Impfkampagne, die im Januar startete, wurden insgesamt 110 837 Impfungen im Impfzentrum und von mobilen Teams durchgeführt. Am letzten Impftag an der Woltorfer Straße am Dienstag, 21. September, waren es 182.

Das Peiner Impfzentrum – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Das Peiner Impfzentrum hat geschlossen. Viele Menschen lobten den Ablauf und die Organisation. Wie sah es aus im Impfzentrum? Hier sind die Eindrücke in Bildern.

Und auch die Zahl der Beschäftigten ist beachtlich: „Insgesamt waren mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Impfzentrum beschäftigt, zusätzlich wurden im Durchschnitt sieben Ärztinnen und Ärzte eingesetzt, an einzelnen Tagen waren es zehn“, so Laaß.

Gestartet wurde im Impfzentrum zunächst ausschließlich mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer. Zunächst hatten Impfberechtigte die freie Wahl bei der Suche nach einem Impfzentrum. So wurden anfangs nur 15 Prozent der 180 Termine im Peiner Impfzentrum im Unternehmenspark II (UPP II) an der Woltorfer Straße an Einwohner des Landkreises vergeben, was für Empörung sorgte. Kurze Zeit später wurde auch in Peine nach dem Wohnsitz-Prinzip verfahren.

Viele Menschen aus Peine lobten den Ablauf im Impfzentrum

Die PAZ-Redaktion erreichten im Frühjahr zahlreiche Zuschriften zum Ablauf im Impfzentrum. Viele Peiner lobten die hervorragende Organisation und die Freundlichkeit der Beschäftigten. An der Woltorfer Straße wurde kurzerhand für die Zeit des Impfzentrums eine Tempo-30-Zone eingerichtet. Nötig wurde dies, weil zahlreiche Impflinge – wegen der damaligen Priorisierung meistens Senioren – ihr Auto auf dem auf der gegenüberliegenden Straßenseite liegenden Supermarkt-Parkplatz abstellten und dann zu Fuß die Straße überquerten. Dennoch war die Situation nicht ungefährlich: Viele Autofahrer waren in diesem Bereich zu schnell unterwegs, es drohten Unfälle. Die Tempo-30-Zone wurde mit der Schließung des Impfzentrums aufgehoben.

Von Nina Schacht