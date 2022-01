Impfungen ohne Terminvereinbarung in Peine am 8. Januar

Kreis Peine

Die mobilen Impfteams des Landkreises Peine bieten am kommenden Samstag, 8. Januar, in der Zeit von 9 bis 14 Uhr Corona-Schutzimpfungen ohne vorherige Terminvereinbarung an. Die Aktion findet im Impfstützpunkt, Woltorfer Straße 77a in Peine, statt.

Die für die Impfung notwendigen Unterlagen können auf der Homepage des Landkreises Peine (www.landkreis-peine.de) heruntergeladen und bereits ausgefüllt mitgebracht, aber auch vor Ort ausgefüllt werden. Darüber hinaus sind lediglich der Personalausweis sowie, wenn vorhanden, der Impfpass mitzubringen.

