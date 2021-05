Peine

Impfungen für Schüler noch vor den Sommerferien – das sieht die Bundesregierung vor. Allen Schülern zwischen 12 und 19 Jahren soll ein Impfangebot gemacht werden. Dafür wird allerdings noch die Zulassung des Impfstoffs von Biontech für die Jüngeren benötigt. Wird eine Impfung das Schulleben in Peine erleichtern? Soll eine Öffnung im Szenario A davon abhängig sein, ob Kinder geimpft sind? Die PAZ sprach mit Schulleitern über die Impfbereitschaft von Eltern und die Herausforderungen für die Schulen.

Ulla Pleye, Leiterin der Integrierten Gesamtschule (IGS) Peine in Vöhrum, begrüßt grundsätzlich Impfungen auch für Kinder, weil „uns das Impfen dauerhaft sicher durch die Pandemie bringt. Dabei können wir Kinder nicht außen vorlassen. Aber das Impfen darf kein Kriterium dafür sein, ob ein Kind am Präsenzunterricht teilnehmen darf.“ Eine weitere Öffnung der Schulen, also Präsenzunterricht im Szenario A, sieht Pleye nicht in Abhängigkeit zur Impfquote: „Eine Öffnung kommt ja ab einer andauernden Inzidenz unter 50, dazu wird zwei Mal pro Woche getestet. Mit diesen Tests sind wir soweit abgesichert, dass wir dann im Szenario A öffnen können“, so Pleye.

IGS Peine: Medizinische Aufklärung ist wichtig

Für die geplante Impfung wird das Einverständnis der Eltern für minderjährige Schüler notwendig sein. „Wie viele Eltern ihr Kinder impfen lassen, kann ich nicht absehen“, berichtet die Schulleiterin. Aber an der IGS gebe es nur vereinzelt Eltern, die gegen Maskenpflicht und das Impfen seien. „Wichtig ist eine medizinische Aufklärung, maßgeblich wird die Entscheidung der Stiko sein“, so die Leiterin.

Für die Schule bedeute das Impfen einen zusätzlichen Arbeitsaufwand, allerdings sei dieser laut Pleye machbar. Eine Bestätigung von allen Eltern einzuholen – an der IGS Peine wären 1200 Schüler von den Impfungen betroffen – sei aber natürlich eine Herausforderung.

Schulleiter des Ratsgymnasiums: Die große Mehrheit wird sich wohl impfen lassen

Manfred Filsinger, Schulleiter des Ratsgymnasiums, hält es für den richtigen Weg, „Schülerinnen und Schülern ab zwölf Jahren eine Impfung anzubieten, um nach den Sommerferien wieder in das Szenario A zurückkehren zu können. Wir brauchen größtmögliche Sicherheit, wenn alle wieder Schulter an Schulter im Klassenraum sitzen sollen.“ Abhängig von den Impfungen möchte er aber eine Schulöffnung nicht sehen. „Wir hatten das Szenario A ja bereits ohne Impfungen – und auch das hat gut geklappt“, sagt der Schulleiter. Aber natürlich sei dann größte Vorsicht geboten.

Filsinger schätzt, dass sich eine „ganz große Mehrheit“ für die Impfung entscheidet, denn auch bei den Testkits sei die Akzeptanz groß gewesen. Er begrüßt die Impfungen, denn für Schüler die selbst zur Risikogruppe gehören, sei das ein weiteres Stück Sicherheit. „Allerdings bleibt die große Frage, ob überhaupt genügend Impfstoff zur Verfügung steht.“ Ein weiteres Problem sei die Akzeptanz der Schüler für ungeimpfte Klassenkameraden: „Wenn Kinder aus medizinischen Gründen keine Maske in der Schule tragen durften, wurden sie von anderen Schülern verbal herausgefordert“, so Filsinger. Es könne zu Konflikten in den Klassen führen, wenn Kinder nicht geimpft werden könnten oder für eine Impfung kein Einverständnis der Eltern vorliege.

Kinderärztin: „Halte die Impfungen auf jeden Fall für sinnvoll“ Dr. Christine Brückmann, Kinderärztin aus Peine, vertritt eine klare Meinung zu den Corona-Schutzimpfungen für Schüler ab zwölf Jahren: „Ich halte die Impfungen auf jeden Fall für sinnvoll“, sagt sie. Nach aktueller Studienlage sei der Impfstoff von Biontech/Pfizner auch für Zwölfjährige geeignet – jetzt stehe noch die Frage im Raum, ob die Zulassung auch erfolgt. Eine Corona-Infektion verlaufe bei Kindern und Jugendlichen meist harmloser als bei älteren Menschen, so Dr. Brückmann. Nichtsdestotrotz könnten jüngere Infizierte das Virus verbreiten und somit eine Gefahr für andere darstellen. Doch könne eine Impfung auch Sicherheit und Normalität in den Alltag der Kinder und Jugendlichen zurückbringen. Sie bräuchten es dringend, sich wieder in Gruppen treffen zu können, so Dr. Brückmann. Viele junge Menschen würden wegen der Corona-Situation an Depressionen leiden, wie die Medizinerin selbst mitbekommen habe. „Und auch die Lehrer gehen derzeit mit Angst vor einer Infektion in die Schule“, sagt sie.

BBS-Schuleiterin Maria Zerhusen: Kein Impfzwang für Schüler

Maria Zerhusen, Leiterin der Berufsbildenden Schulen (BBS) Peine in Vöhrum, wünscht sich eine Impfung für die Schüler ab 16 Jahren: „Ich befürworte grundsätzlich das Impfen. Aber gerade bei den jüngeren Schülern und auch bei den Eltern besteht noch eine große Unsicherheit. Eine Empfehlung der Stiko halte ich für ausschlaggebend.“ Auf keinen Fall dürften die Schüler zum Impfen gezwungen werden. Ob die Impfungen das Schulleben erleichtern? „Momentan sind die Schüler ohnehin in Kohorten unterwegs, aber mit einer Impfung könnten vielleicht wieder Klassenfahrten und größere Veranstaltungen stattfinden“, so Zerhusen.

Sollte es so kommen, dass Schüler in der Schule geimpft werden, dann „ist das logistisch für uns machbar“, sagt die Leiterin. Sie schätzt, dass sich etwa die Hälfte aller Schüler impfen lassen würde. Auch Zerhusen ist der Meinung, dass eine weitere Öffnung der Schulen ins Szenario A von mehreren Faktoren und nicht nur vom Impfstatus abhängig gemacht werden dürfe. Auch die Inzidenz und die Schnelltests spielten dabei eine wichtige Rolle.

