Impfung nach Corona-Infektion: Peiner Pflegekräfte müssen sich gedulden

Kreis Peine

Donnerstag hätte ein Freudentag für Grazyna Kowalke werden sollen. Die 66-jährige Altenpflegekraft aus Klein Ilsede hatte sich so sehr auf ihre Corona-Impfung mit den Kollegen aus der ambulanten Pflege in Peine gefreut. Doch jetzt wird sie vor allem eines sein: traurig. Die 66-Jährige wurde wieder von der Impfliste gestrichen, weil sie vor drei Monaten bereits mit dem Corona-Virus infiziert war. So sieht es laut Landkreis-Sprecher Fabian Laaß ein Erlass des Landes Niedersachsen vor, der alle bereits Infizierten betrifft, also auch die Peiner, die in Seniorenheimen oder Krankenhäusern arbeiten. Eine Erklärung dafür: Der Impfstoff ist knapp. „Für mich war es schon eine Strafe, dass ich Corona bekommen habe, und das ist für mich jetzt die zweite Strafe“, stellte Grazyna Kowalke geknickt fest.

Antikörper-Studien verunsichern die Klein Ilsederin

In den vergangenen Tagen hat sie viel zu den Themen Antikörper und Corona recherchiert. Das Ergebnis ist der Grund für ihre Verunsicherung: „Studien besagen, dass eben nicht alle Menschen, die sich mit Corona infiziert haben, auch Antikörper gebildet haben“, erläutert die Altenpflegekraft. Zudem seien Forscher zu dem Fazit gekommen: Wer wenig Coronavirus-Symptome verspürt, entwickelt oft auch zu wenig Antikörper. Genau deshalb war Grazyna Kowalke so erleichtert, als sie zunächst vom Arbeitgeber den Termin für ihre Impfung genannt bekam. Nachdem sie nämlich am 4. Dezember positiv getestet wurde, registrierte sie nur ein bisschen Schnupfen und Einschränkungen beim Geruchssinn. Im Vergleich zu ihrem Mann waren das milde Symptome. Der hatte sich vermutlich auf der Arbeit angesteckt und lag sechs Tage mit Fieber und starkem Husten flach.

Ärztesprecher und Gesundheitsamt versuchen, zu beruhigen

Grazyna Kowalke könnte eigentlich schon als Rentnerin den Ruhestand genießen – doch das entspricht nicht ihrem Naturell. Sie will weiterhin pflegebedürftigen Senioren helfen. Deshalb betreut sie als Teilzeitkraft auch mit 66 Jahren noch rund 20 Patienten im Landkreis. „Ich mag den Umgang mit den alten Menschen. Sie freuen sich, wenn ich komme – und das macht dann auch mir Spaß“, unterstreicht die Klein Ilsederin. Doch nach der Impf-Absage und den Antikörper-Studien macht sie sich Sorgen um sich und ihre Patienten und grübelte ganze Nächte durch.

Der Allgemeinmediziner und Peiner Ärztesprecher Dr. Christian Pabst versucht der Altenpflegekraft ein wenig die Sorgen zu nehmen. „Ich kann verstehen, dass sie auf die Impfung gehofft hatte, allerdings ist anzunehmen, dass sie aktuell noch genügend geschützt ist“, betonte er. Abschließend geklärt sei die Sache allerdings tatsächlich noch nicht. Auch das Gesundheitsamt des Landkreises versucht zu beruhigen und merkt an, dass selbst Personen, bei denen ein Test keine Antikörper vorweist, geschützt sein dürften: „Das immunologische Gedächtnis des Körpers ist durch die Infektion geschult, kurzfristig neue Antikörper zu produzieren. Es ist nicht zwingend erforderlich, dass Monate oder Jahre nach der Infektion spezifische Antikörper nachweisbar sind. Von daher muss keine Impfung erfolgen“, erläutert Kreissprecher Fabian Laaß.

Impfung sechs Monate nach Genesung Das Robert-Koch-Institut empfiehlt, Personen, die bereits eine Corona-Erkrankung durchmachten, erst sechs Monate nach der Genesung zu impfen. Zur Begründung heißt es: „Es ist davon auszugehen, dass Personen, die von einer SARS-CoV-2-Infektion oder Covid-19 genesen sind zumindest vorübergehend über einen gewissen Schutz vor einer Erkrankung verfügen. Aufgrund dieser anzunehmenden Immunität nach durchgemachter Infektion, zur Vermeidung überschießender Nebenwirkungen und in Anbetracht des bestehenden Impfstoffmangels sollten ehemals an Covid-19 erkrankte Personen nach Ansicht der Ständigen Impfkommission unter Berücksichtigung der Priorisierung im Regelfall etwa 6 Monate nach Genesung geimpft werden.“ Bei Corona-Genesenen sei eine Impfung genauso effektiv, wie bei Personen, die noch nicht infiziert waren.

Antikörpertest verabredet

Grazyna Kowalke hat nun trotzdem einen Termin für einen Antikörpertest bei ihrem Hausarzt verabredet. Dass ihr die Impfung trotz der Antikörper-Studien-Ergebnissen erstmal abgesagt wurde, „tut mir als Altenpflegekraft unheimlich weh. Vor allem, wenn ich höre, dass Menschen überall in Deutschland geimpft wurden, die noch gar nicht an der Reihe gewesen wären“. Sie ist nun frühestens sechs Monate nach ihrer Genesung dran – so wie es das Robert-Koch-Institut empfiehlt.

Von Christian Meyer