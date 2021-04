Impfportal findet eine Stunde lang das Peiner Impfzentrum nicht

Peine

Als über 60-Jähriger wollte ich mir am Montag einen Impftermin über das Impfportal holen. Das sollte zum Wochenbeginn für die Prioritätsgruppe 3 freigeschaltet werden. Da klappte erstmal eine Stunde lang gar nix.

Der erste Versuch um 7.15 Uhr mit der Anmeldung im Internet unter impfportal-niedersachsen.de schlägt fehl. Da ist noch die alte Fassung, das Portal ist noch nicht für über 60-Jährige freigeschaltet.

Portal findet kein Impfzentrum

Beim zweiten Versuch um 8 Uhr ist das Impfportal nicht erreichbar. Beim dritten Anlauf um 8.03 Uhr komme ich ins Impfportal, aber nur bis zur Eingabe der Postleitzahl. Unter 31224 beziehungsweise 31226 oder 31228 findet das Portal kein Impfzentrum.

Also raus und wieder URL eingeben. Kein Zugang. Also nochmal und nochmal, dann klappt es, ich komme wieder bis zur Postleitzahl. Peine findet das Portal wieder nicht, aber immerhin kommt ein Hinweis, dass die Termine vergeben sein können und man sich in diesem Fall „auf unsere Warteliste“ setzen lassen oder die Hotline unter 0800 9988665 anrufen kann. Allerdings: Kein Hiinweis, geschweige denn ein Link, wie man zur Warteliste kommt.

Infofenster nicht aktualisiert

Also: Hotline anrufen. Erster Versuch: besetzt. Zweiter Versuch: Nicht erreichbar. Dritter Versuch: Bandansage „Aufgrund des hohen Andrangs“ sei die Hotline zurzeit nicht erreichbar. Ich solle es später oder an einem anderen Tag versuchen.

Noch ein Versuch mit dem Impfportal. Jetzt folgendes Fenster: „Vielen Dank für Ihr Interesse an einer Impfung gegen Covid 19! Wir bedauern, dass aufgrund der großen Nachfrage nach Impfterminen und der äußerst geringen verfügbaren Impfstoff-Menge über das Impfportal derzeit keine Termine mehr buchbar sind.

Sie können sich, wenn Sie 80 Jahre und älter sind, alternativ unter der Hotline 0800 9988665 auf die Warteliste setzen lassen. Sie erhalten dann automatisch einen Termin, sobald neue Impfstoff-Kapazitäten verfügbar sind.“

Das ist also ein Infofenster aus der Zeit, als die sich Prioritätsgruppe 1 impfen lassen konnte. Jetzt sind wir aber bei Prioritätsgruppe 3!

Hotline nicht erreichbar

Wenig später noch ein Versuch. Diesmal kommt folgendes Fenster: „Vielen Dank für Ihr Interesse an einer Impfung gegen Covid-19! Das Impfportal des Landes Niedersachsen ist aufgrund einer Anpassung derzeit nicht verfügbar. Nach Abschluss der Arbeiten steht Ihnen das Portal in Kürze wieder wie gewohnt zur Verfügung. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Alternativ können Sie sich über unsere Hotline (0800 9988665) informieren und sich je nach Verfügbarkeit für einen Termin oder Wartelistenplatz registrieren lassen.“

Zwischendurch habe ich immer mal wieder versucht, bei der Hotline durchzukommen. Keine Chance! Bis hierhin habe ich eine Stunde vor dem Rechner und am Telefon verbracht. Hatte eigentlich etwas anderes vor...

9 Uhr, noch ein letzter Versuch beim Impfportal: Es klappt plötzlich. Das Portal kennt jetzt sogar das Peiner Impfzentrum und gibt an, dass ich mich auf die Warteliste setzten lassen soll. Mache ich: Ich muss meine Handynummer angeben und einen Sicherheitscode abtippen, Sekunden später bekomme ich einen Zugangscode aufs Smartphone, den tippe ich ein - und stehe auf der Warteliste! Auf dem Portal wird eine Bestätigung angezeigt - und sogar, dass ich mit Biontech geimpft werden soll. Ich hätte auch AstraZeneca genommen...

