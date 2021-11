Impfen und Boostern: So kämpft Peine gegen die vierte Corona-Welle

Kreis Peine

Die Zahl steigt und steigt und steigt: Erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Peine mit 201,7 am Mittwoch über 200. Im Vergleich zum Vortag hat sie einen großen Sprung gemacht: Am Dienstag wurde der Wert vom Robert-Koch-Institut (RKI) noch mit 183,3 angegeben. Der Landkreis reagiert auf die besorgniserregende Entwicklung, indem weitere Impfmöglichkeiten geschaffen werden. 

Bislang zeichnet sich kein Sinken der Inzidenz ab: Am Mittwoch sind 66 neue Fälle hinzugekommen, vor einer Woche waren es 58. Aktuell gibt es im Landkreis Peine nun insgesamt 7379 bestätigte Fälle. 479 Personen sind erkrankt, und 567 befinden sich in Quarantäne. Es wurden 99 Abstriche genommen. Landesweit gilt zurzeit Warnstufe 1, ein Wechsel in Stufe zwei in der kommenden Woche gilt als wahrscheinlich.

Ab der 49. Kalenderwoche ist ein weiteres Impfteam unterwegs

„Nur durch eine hohe Impfbereitschaft kann die vierte Welle gebrochen und eine Überlastung des Gesundheitssystems vermieden werden“, appelliert der Sprecher der Kreisverwaltung, Fabian Laaß, an alle Bürger. Der Landkreis sei in puncto Impfangebote bereits sehr gut aufgestellt, lasse es dabei aber nicht bewenden: Zurzeit wird ein drittes mobiles Impfteam aufgebaut, das ab dem 6. Dezember zusätzliche Impfangebote in den Gemeinden machen soll. Sie richten sich unter anderem an die Menschen, die keine Möglichkeit haben, eines der stationären Angebote in Peine zu nutzen. Laaß, weist noch auf eine weitere Möglichkeit hin: Firmen im Kreisgebiet können sich melden, wenn es einen Bedarf für die eigene Belegschaft gibt. „Gern würden wir in den Betrieben dann natürlich auch öffentliche Impfangebote für alle Einwohner realisieren“, so Laaß.

Impfungen bieten einen guten Schutz vor schweren Verläufen

Die Impfkampagne in Peine besteht aus mehreren Säulen: Neben den stationären und mobilen Impfangeboten spielen die Arztpraxen eine große Rolle. Sie haben den großen Vorteil, dass dort auch Menschen erreicht werden können, die sich nicht aktiv um eine Impfung bemühen. „Ich frage in meiner Sprechstunde regelmäßig den Impfstatus ab. Erst- und auch fällige Booster-Impfungen führe ich dann sofort durch, wenn der Patient einwilligt“, sagt Dr. Friedrich Scheibe, Kreisvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Peine. Er weist aber auch darauf hin, dass Impfungen keinen absoluten Schutz vor einer Infektion bieten – wohl aber einen guten vor schweren Verläufen oder gar dem Tod.

Die Belastung für die Mitarbeitenden in den Praxen sei zurzeit extrem hoch, denn neben dem normalen Betrieb mit den jahreszeitbedingten Infekten müssten die besonderen Hygieneauflagen beachtet werden, zudem werde gegen Grippe und Corona geimpft. „Menschenschlangen vor den Praxen lassen sich nicht vermeiden. Gerade in der kalten Jahreszeit ist das natürlich nicht angenehm. Das sorgt mitunter für Unmut, der sich dann beim Personal entlädt. „Natürlich haben wir Verständnis für die Patienten, aber im Gegenzug wünschen wir uns das auch“, sagt Scheibe.

Es sind noch kurzfristig Impftermine frei

Der Impfstützpunkt des Landkreises ist bis Ende des Jahres beinahe komplett ausgebucht. „Mittlerweile wurden mehr als 11 000 Termine vergeben. Kurzfristige Termine können aber derzeit noch in der Impfstation im Klinikum und im Impfzentrum Dr. Peters vereinbart werden, das zusätzliche Zeitfenster eingerichtet hat“, sagt Laaß. So könne man stundenlanges Warten vermeiden.

Von Kerstin Wosnitza