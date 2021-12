Die Impfstation am Klinikum bietet am Sonntag, 12. Dezember, eine Sonderaktion an. Ab Montag ändern sich die Öffnungszeiten, und Impfungen sind nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Ab dem 20. Dezember gibt es voraussichtlich auch Angebote für Kinder ab fünf Jahren.