„Impf-Affäre“: Peiner Kreistag mehrheitlich gegen Rücktritt von Einhaus

Kreis Peine

Die „Impf-Affäre“ um Landrat Franz Einhaus und Ersten Kreisrat Henning Heiß (beide SPD) hat hohe Wellen geschlagen. Einhaus räumte am Mittwoch vor dem Kreistag ein: „Mir ist ein politischer Fehler unterlaufen.“ Er hätte sich nicht auf anraten des Krisenstabs und des Impfarztes aus Impfresten impfen lassen sollen. Die Mitglieder des Kreistages bat er ausdrücklich um Entschuldigung. Die Sitzung in der Gebläsehalle in Groß Ilsede fand unter hohen Corona-Sicherheitsbedingungen statt. So konnten die Besucher im Vorfeld auch einen freiwilligen Schnelltest machen.

Die vorzeitige Impfung der beiden hohen Verwaltungsbeamten hat für harsche Kritik gesorgt. Begründet wurde das Vorgehen mit ihrer wichtigen Aufgabe im Corona-Krisenstab und dem Reste-Dilemma, das es zu dem Zeitpunkt bei den gerade angelaufenen Impfungen gab: Unter bestimmten Voraussetzungen gab es Reste, die innerhalb kürzester Zeit aufgebraucht werden mussten, um nicht zu verderben. Einen Plan, kurzfristig Impfberechtigte zu berücksichtigen, gab es zunächst nicht. Um den kostbaren Stoff nicht wegwerfen zu müssen, wurde er an Personen verabreicht, die Schlüsselpositionen im Krisenmanagement einnehmen, unter ihnen Einhaus und Heiß.

Im Zuge des Impf-Ärgers hat Landrat Einhaus den Vorschlag für die Wiederwahl des amtierenden Ersten Kreisrates Heiß zurückgezogen. Der Kreistag hat daher einstimmig die öffentliche Ausschreibung der Stelle der Ersten Kreisrätin beziehungsweise des Ersten Kreisrates beschlossen.

Schulz forderte die Vertrauensfrage

Ilse Schulz (FBI) forderte die Vertrauensfrage des Landrates und sprach bei der vorgezogenen Impfung von einem Tsunami, der durch die Bevölkerung ging. Dies sei kein Störfeuer, sondern ein Flächenbrand, der nicht so schnell gelöscht werden kann. Vertrauen sei verloren gegangen, „überfällige Konsequenzen bleiben aus“. Auch Dieter Samieske (Linke) sagte, dass Einhaus dem Amt großen Schaden zugefügt habe und ein sofortiger Rücktritt konsequent wäre.

Laut Oliver Westphal (AfD) sei die vorzeitige Impfung „nicht die feine englische Art gewesen“. Aber er sprach auch von einer Vorbildfunktion der beiden Hauptverwaltungsbeamten, die mutig vorangegangen seien, um den Bürgerinnen und Bürgern die Angst und Sorgen vor einer Impfung zu nehmen.

Frank Hoffmann (SPD) erklärte mit Blick auf die Impfaffäre, dass eine Antwort der Kommunalaufsicht zur Erklärung von Einhaus noch ausstehe. Es gelte nun, „den Blick nach vorne zu richten“. Ansonsten seien alle aufgerufen, sich an die Regeln zu halten und Solidarität zu zeigen.

Kramer: Schwerer Fehler, aber Rücktritt ist nicht angebracht

Michael Kramer (CDU) sprach von einem schweren Fehler, „es wurde beschwichtigt, verharmlost und schön geredet“. Das Ablehnen der zweiten Impfung sei nicht nachvollziehbar, dann seien die Impfdosen sinnlos verabreicht worden. Dennoch wies Kramer auch auf die gute Zusammenarbeit mit der Verwaltungsspitze hin und forderte fairen Umgang.

„Wir leben in einer für uns alle extremen Situation“, sagte Heiko Sachtleben (Grüne) Einhaus und Heiß seien zu spät an die Öffentlichkeit gegangen, dies sei ein schwerer, politischer Fehler – keine Bagatelle. Aber: „Keiner von beiden hat eine 80-jährige Frau über die Klippe gestoßen.“ Ein Rücktritt sei nicht angebracht.

Belte: Ursachen für hohe Inzidenz in den Griff bekommen

Karl-Heinrich Belte (FW-PB/Piraten) ging auf die hohe Inzidenz im Landkreis Peine ein. „Wir müssen die Ursachen in den Griff bekommen.“ Es seien immer die gleichen Leute, die gegen die Regeln verstoßen. Diese müssten ihnen verständlich gemacht werden.

Grünes Licht gab es auch für den Antrag der CDU, alle Schülerinnen und Schüler im Landkreis Peine, die am Präsenzunterricht beziehungsweise der Notbetreuung teilnehmen, mit FFP2-Masken auszustatten.

Wegen der Corona-Lage hat die Kreisverwaltung vorgeschlagen, Präsenzsitzungen der Kreistags-Gremien in Abhängigkeit des Pandemie-Geschehens bis zum 30. Juni auszusetzen zu können. Gleichzeitig soll daran gearbeitet werden, Online- und Hybridsitzungen zu ermöglichen. Bestimmte Entscheidungen sollen auf den nicht-öffentlichen Kreissauschuss übertragen werden. Der Kreistag stimmte dem gegen Vorbehalte der Grünen zu.

Von Jan Tiemann