Impf-Ärger: CDU stellt Vertragsverlängerung von Peiner Kreisrat auf den Prüfstand

„Unfassbar“, „Vetternwirtschaft“, „Politisch und menschlich enttäuschend“, „Nicht sozial, asozial“, „Ich würde meine 82-jährige Mutter sofort zum Impfen vorbeibringen“ – das war nicht nur ein Schauer, das war ein heftiges Gewitter an Reaktionen, das in den sozialen Netzwerken im Internet auf Landrat Franz Einhaus und den Ersten Kreisrat Henning Heiß (beide SPD) niederprasselte, nachdem sie am Montag eingeräumt hatten, kurzfristig bereits gegen Corona geimpft wurden zu sein, obwohl sie nach der bundesweit zunächst festgelegten Reihenfolge noch nicht dran gewesen wären.

CDU will Vertragsverlängerung zur Beratung vertagen

Die Landkreis-Spitze hatte das damit erklärt, dass Rest-Dosen nach einer Impfaktion bei den Rettungssanitätern nicht ungenutzt im Müll landen sollten und die vorzeitige Impfung zu einem Sicherheitsgewinn für die Krisen-Infrastruktur führe. Deshalb seien auch Personen aus dem Testzentrum, dem Impfzentrum und schwer ersetzbare Personen aus dem Gesundheitsamt bereits mit Impfresten geimpft worden.

Einhaus und Heiß entschuldigten sich zwar – das könnte jedoch nicht reichen, wie der Chef der CDU-Kreistagsfraktion auf PAZ-Anfrage verriet. „Dies ist nicht verantwortungsbewusst und kein Zeichen von Führungsstärke, deshalb empfiehlt die CDU-Kreistagsfraktion in der jetzigen brisanten Situation, die vorgesehene Vertragsverlängerung des Ersten Kreisrates unter Vermeidung einer Ausschreibung, am Mittwoch im Kreisausschuss nicht zu beschließen, sondern für notwendige Fraktionsberatungen zu vertagen“, betonte Michael Kramer.

Beim CDU-Kreistagschef hätte am Dienstagmorgen das Telefon nicht still gestanden. Am Hörer: Ältere, kranke und behinderte Bürger, die noch auf ihre Impfung warten müssen und sich maßlos über das Vorgehen der Landkreis-Spitze ärgerten. Kramer erinnerte an die maritime Regel, dass der Kapitän das Schiff als Letzter verlässt und Passagiere und die Mannschaft zuerst gerettet werden. „Erst dann schließt sich der Chef an. Am Montag sollten die ersten 50 Bürger im Peiner Impfzentrum behandelt werden, doch schon vorher haben sich die Landkreis- und Klinikspitze versorgen lassen. Dies ist unsolidarisch und hat weder Vorbildcharakter für die Bürger, noch handelt es sich um Mitarbeiterfürsorge“, kritisierte Kramer.

Er wertet die Fälle gar als „Bevorzugung von Prominenten“. „Solange nicht alle Heimbewohner, Krankenschwestern und Altenpfleger geschützt sind, ist das Verhalten höchst unsensibel und nicht zu rechtfertigen“, findet der CDU-Fraktionsvorsitzende.

Kritik aus allen Lagern

Auch die Kreistagsabgeordnete Ilse Schulz (FBI) war empört: „Hier wurde Vertrauen komplett verspielt und durch dilettantische Erklärungsversuche die fatale negative Außenwirkung noch verstärkt“, betonte sie. Die Herren aus der Verwaltungsspitze hätten einen generalisierten Flurschaden angerichtet und Verwaltungen und politisch Handelnde insgesamt in Misskredit gebracht. „Demut und Ehrlichkeit wären angemessen gewesen. Offensichtlich ist den Herren der innere Kompass verloren gegangen“, sagte Schulz.

Der Linken-Kreistagsabgeordnete Dieter Samieske fand sogar: „Kann man dafür zum Rücktritt auffordern? Ich denke schon. Denn solch eine Moral ist mehr als fragwürdig.“ Er hätte es für möglich gehalten, auch für Impfreste eine Warteliste mit Personen aus Risikogruppen einzurichten.

Appell zur Einrichtung einer Hotline für Impfreste

Der CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Christoph Plett sieht ein „Führungsversagen“. „Nach meiner Auffassung gilt die Maxime: Führen durch Vorbild. Diese Maxime wurde von beiden verletzt“, betonte er. Er frage sich zum Beispiel, wie er einem Polizisten, der die Corona-Regeln durchsetzen soll und noch nicht geimpft ist, erklären soll, dass jemand, der nicht an vorderster Front steht, bereits geimpft ist. Die Erklärung von Einhaus und Heiß wertet Plett gar als „Schutzbehauptung“. Dass es Reste aus den Schutzimpfungen gebe, sei schon länger bekannt. „Die Reste hätten über eine Impfhotline zur Verfügung gestellt werden müssen. Das muss nun eingerichtet werden“, betonte der CDU-Kreischef.

SPD-Landtagspolitiker sieht Kommunikationsproblem

SPD-Landtagspolitiker und Kreisausschuss-Mitglied Matthias Möhle betonte zwar, dass der Landrat und der Erste Kreisrat für ihn keine Impf-Vordrängler seien, er sagte aber auch: „Die Kommunikation ist blöd gelaufen.“ Möhle war sich sicher, wäre die Impfrest-Problematik samt Entscheidung für kurzfristige Impfmöglichkeiten für Mitarbeiter aus dem Krisenmanagement in Gesundheitsamt, Impfzentrum oder Corona-Krisenstab „von vorn herein kommuniziert worden, wäre es anders gelaufen“. Denn für ihn stehe fest: „Wegkippen geht gar nicht!“. Und wenn der Landrat und sein Stellvertreter, der zudem Leiter des Corona-Krisenstabs ist, ausfallen würden, „ist das nicht gut“.

Vor dem Peiner Impf-Ärger war bekannt geworden, dass unter anderem auch der Bürgermeister von Halle und der Landrat des Saalekreises sich vorzeitig impfen ließen. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund riet daraufhin am Dienstag: „Für Bürgermeister ist es sicher ratsam, sich zurückzuhalten.“ In die gleiche Kerbe schlugen zahlreiche Landes- und Bundespolitiker. Auch der Peiner SPD-Unterbezirkschef Matthias Möhle gab zu bedenken: „Wir müssen uns als Politiker einer gewissen Vorbildfunktion bewusst sein.“

Pragmatische Lösungen für Impfreste sind gefragt

Den Stab über den Landrat und den Ersten Kreisrat brechen – das will der Chef der SPD-Kreistagsfraktion wegen der vorzeitigen Impfung auf keinen Fall, doch auch Frank Hoffmann räumt ein: „Klar war ich überrascht. Das hatte ich nicht erwartet.“ Schlimmer hätte er jedoch gefunden, wenn ein Impfrest in den Müll geworfen worden wäre. „Impfdosen bei der Knappheit wegzuschmeißen wäre Wahnsinn, ein Unding. Alles, was da ist, muss verimpft werden“, betonte er. Daher seien für die Impfreste-Problematik pragmatische Lösungen vor Ort gefragt, mit Personen, die schnell greifbar sein müssen. Und dass es sinnvoll ist, die Spitze der Kreisverwaltung im Corona-Krisenmanagement zu schützen, sei für ihn plausibel. „Was wäre der Landkreis ohne Führung?“, fragt Hoffmann. Die Wichtigkeit von Handlungsfähigkeit von Schlüsselpositionen – auch darauf verwiesen Kommentaren im Internet, wenn auch nur vereinzelt.

Die Kreistagssitzung am Mittwoch in der Ilseder Gebläsehalle wird zwar aufgrund der Wetterkapriolen ausfallen, doch wie künftig mit Impfresten in Peine umgegangen werden soll, das soll im Kreisausschuss beraten werden. Matthias Möhle wird dabei für eine von Experten erstellte Prioritäten-Liste plädieren.

