Peine

Ist der Immobilienmarkt resistent gegen die Auswirkungen der Corona-Krise? Auf den ersten Blick scheint das der Fall zu sein. Denn, auch „im Corona-Jahr 2020 haben sich die Immobilienpreise positiv entwickelt“, wie Rainer Pannke, Immobilen-Bereichsdirektor der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine, mitteilt. Doch während der Krise arbeiten viele Menschen im Home-Office. Ein Trend der sich fortsetzen könnte und den Wunsch nach mehr Wohnraum entstehen lässt. Das berichtet der Peiner Immobilienmakler Andreas Bahr.

Der Immobilienmarkt trotzt Corona

Die Auswirkungen von Corona sind in vielen Lebensbereichen einschneidend. Der Immobilienmarkt in Peine ist von der Krise jedoch nicht erschüttert worden: „Die Nachfrage nach Kauf- und Mietobjekten ist trotz Corona unverändert hoch. Der Trend zum Immobilienkauf ist aufgrund der historisch niedrigen Zinsen ungebrochen“, sagt Immobilienexperte Bahr. Das bestätigt auch Bereichsdirektor Rainer Pannke: Insgesamt habe es zwar weniger Kauffälle gegeben – aber die Preise zogen weiter an. Der Trend zur Investition in Sachwerte und hier insbesondere in „Betongold“ ist ungebrochen“, sagt Pannke. Aber: „Potentielle Käufer, die durch Corona Gefahr laufen ihren Arbeitsplatz zu verlieren, sind aktuell zurückhaltender“, betont Bahr.

Anzeige

Immobilienexperte Rainer Pannke: „Neben der Kernstadt Peine und den Stadtteilen Vöhrum und Stederdorf sind zum Beispiel die Gemeindezentren Lengede und Vechelde gefragt.“ Quelle: Sparkasse Hildesheim Goslar Peine

Wie verändert Home-Office den Immobilienmarkt?

Zu einem unterschiedlichen Fazit kommen die Experten bei der Frage, ob das Arbeiten im Home-Office zu verstärkter Nachfrage nach größeren Objekten führt: „Die Menschen – Käufer oder Mieter – werden künftig mehr Wohnraum benötigen, da die Homeofficetätigkeiten ausgebaut werden. Dieser Trend wird sich fortsetzen“, so Immobilienmakler Bahr. Pannke geht davon aus, dass viele Kaufinteressenten bei der Ausstattung aber auch bezüglich der Größe ihrer Wunschimmobilie Kompromisse eingehen.

Und wie beeinflusst die Corona-Krise den Markt Büro-Immobilien? Ist die Nachfrage gesunken, weil Home-Office stärker in den Fokus rückt? „Die Nachfrage in diesem Segment ist gleichbleibend in der Region. Kapitalanleger bekunden durchaus auch Interesse an dem Erwerb von Büro-und Gewerbeimmobilien“, berichtet Pannke. Und in Zukunft? Immobilienmakler Bahr geht davon aus, dass die Nachfrage zurück gehen wird.

Diese Wohngebiete sind in Peine gefragt

Ein Einfamilienhaus im Grünen mit viel Platz für die Familie? Oder lieber stadtnahes Wohnen? Nach wie vor gilt: „Immobilien im Landkreis Peine sind sehr gefragt“, sagt Bahr. Der Grund: Die Immobilienpreise in Braunschweig und Hannover sind weitaus höher als in Peine. Die gute Anbindung sei ein Pluspunkt. Dieser Trend werde weiter anhalten. Corona beeinflusse dies momentan nicht.

Immobilien-Makler Andreas Bahr: „Die Menschen – Käufer oder Mieter – werden künftig mehr Wohnraum benötigen.“ Quelle: Privat

„Neben der Kernstadt Peine und den Stadtteilen Vöhrum und Stederdorf sind zum Beispiel die Gemeindezentren Lengede und Vechelde aufgrund ihrer räumlichen Nähe zu Braunschweig und der guten Infrastruktur beliebte Wohnstandorte und von Kaufinteressenten häufig nachgefragt“, berichtet Pannke. Immobilien in städtischen Lagen hätten neben Gemeinden wie Vechelde, mit guter Anbindung an die Stadt Braunschweig, sicherlich die höchsten Immobilienpreise.

Von Nina Schacht