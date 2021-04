Kreis Peine

Corona hat unser Leben gehörig durcheinander gewirbelt. Das haben auch die Konfirmandinnen und Konfirmanden zu spüren bekommen. Und so finden in den kommenden Wochen die für die jungen Menschen wichtigen Feiern unter den Einschränkungen der Corona-Bestimmungen statt.

St.-Petrus-Gemeinde Stederdorf

Auch in St. Petrus mussten in diesem Jahr coronabedingt die Pläne rund um die Konfirmationen geändert werden. Aus drei Konfirmationsterminen wurden sieben. Die Gottesdienste sind den Jugendlichen und ihren Angehörigen vorbehalten. Als Zeichen der Verbundenheit wird am Vorabend zur ersten Konfirmation Samstag, 24. April, um 18 Uhr mit allen Interessierten „Agapemahl zeitgleich“ gefeiert. Ein Mahl christlicher Gemeinschaft und Nächstenliebe, bei dem im Namen Jesu Brot und Traubensaft geteilt werden. Anleitungen dazu werden den Jugendlichen zugeschickt und sind darüber hinaus auf www.stederdorf.de abrufbar oder über Pastorin Dr. Christiane Tjaden zu beziehen.

Die Konfirmanden der St.-Pertrus-Gemeinde Stederdorf. Quelle: Kirche

Konfirmiert werden durch Pastorin Tjaden:

Am Sonntag, 25. April: Maximilian Axel Hiete, Lieo Helmut Krebs, Jannik Meyne, Jan Clemens Nitschke und Leonie Weigel.

Am Sonntag, 2. Mai: Franziska Lieselotte Sophie Funk, Anastasia Malenki, Paul Seffer und Artur Wiese.

Am Sonntag, 9. Mai: Scarlet Heyke, Hannah Marie Pufall, Lara Wittkop und Elias Wolff.

Am Samstag, 10. Juli: Gavin Engnath, Nele Sophie Gutzeit, Sofia Kleim, Leonard Kruse, Antonia Weber, Colin Romeo Krasper, Alexander Peker, Bennet Pingel und Louis Zimmer.

Am Sonntag, 11. Juli: Jonna Dohmann, Finja Elsholz, Svea Fahrenkrug, Johanne Reppin, Sophie Bieber, Lisa Gassewitz, Greta Charlott Goedecke und Vanessa Oberst.

Martin-Luther-Kirchengemeinde Peine

Die Konfirmanden der Martin-Luther_Kirche. Quelle: Kirche

In der Martin-Luther-Kirchengemeinde Peine werden durch Pastor Julian Bergau konfirmiert: Jonas Beimes, Sina Jablonowsky und Marvin Natge am Sonntag, 25. April. Emma Brinkmann, Jamie Lee Gerbing und Anastasia Rezvan am Sonntag, 11. Juli. Die Gottesdienste finden wegen des Brandschadens in der Martin-Luther-Kirche unter Coronabedingungen in der St.-Johannis-Kirche in Telgte statt.

Martin-Luther-Kirchengemeinde Edemissen

In der Martin-Luther-Kirchengemeinde Edemissen werden die Konfirmandinnen und Konfirmanden der Jahrgänge 2020 und 2021 von Pastorin Eva Bartkowski konfirmiert. Die Gottesdienste finden unter Coronabedingungen in der Kirche statt.

Jahrgang 2020

Die Konfirmanden in Edemissen des Jahrgangs 2020. Quelle: Kirche

Am Samstag, 24. April: Yara Budde, Nela Heuer, Maja Seegert, Joel Siedentop, Jannis Fischer, Nike Stolte und Hannes Tiebel.

Am Samstag, 1. Mai: Mick Albertini, Dominik Berg, Kilian Ganzhübner. Elias Haugwitz, Lucas Homann, Levin Mischek, Joelina Wichers, Sophia Winkler, Paula Zoe Klose, Marie Adler, Jule Neumann, Anna Sophie Naumann, Tessa Ollech, Julia Pohlmann, Fabienne Zucker und Mavie Poersch.

Jahrgang 2021

Die Konfirmanden in Edemissen des Jahrgangs 2021. Quelle: Kirche

Am Sonntag, 25. April: Mattes Ahrens, Max Marten Buchal, Nathaniel Böhm, Sean Lewis Paul, Tobias Magnus von Lienen, Lea Feldt, Yannik Hansen, Vivian Leonie Schönyan und Kimberly Alissa Timpe.

Am Sonntag, 2. Mai: Lya-Chantal Elsner (Klopfer), Lukas Fünfhaus, Jona Peters, Annabell Schmidt, Emily Stoll, Emilie Josie Bibinger, Penelopé Nordmeyer, Amelie Jahn, Heidi Kuhlwilm und Antonia Rumpf.

Am Samstag, 15. Mai: Nina Christin Blaurock, Nele-Wanda Munzel, Joshua Finnley Schadler, Tom Streich, Nils Köhler, Mario Bernardi, Anton Emil Almkermann, Lasse Hoppenworth und Robin Leonid Neum.

