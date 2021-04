Im Kreis Peine findet erstmals das „Stadtradeln“ statt

Die Stadt Peine beteiligt sich über die Stadtjugendpflege am „Stadtradeln“ und bietet am Sonntag, 16. Mai, ab 10 Uhr eine Fahrradtour für Familien an. Start und Ziel der etwa 21 Kilometer langen Tour ist die Töpfers Mühle in Peine. Es gibt zwei kurze Stopps an den städtischen Jugendtreffs in Vöhrum und Stederdorf. Wegen der Corona-Pandemie wird zeitversetzt im 15-Minuten-Takt gestartet.

Genaue Angaben zur Strecke, zum Ablauf und die jeweilige Startzeit gibt es bei der Anmeldung bei der Stadtjugendpflege unter (0 51 71) 4 95 35 oder an stadtjugendpflege@stadt-peine.de per E-Mail. Bei der Anmeldung per E-Mail neben Namen und Anschrift auch die Personenzahl mit Altersangabe sowie eine Telefonnummer – am besten Mobilnummer – angeben.