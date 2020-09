Peine

Viele Pastorenstellen im Kirchenkreis Peine sind unbesetzt: Seit September 2018 ist die Stelle in Dungelbeck frei. Auch die Stellen in Eltze/Eickenrode/ Dedenhausen/Ohof sowie in Lengede und Solschen/ Groß Bülten/Stedum sind vakant. Das wurde nun bei der Kirchenkreissynode Peine im Forum thematisiert.

Erst vor Kurzem konnte mit Eva Bartkowski die Stelle in Edemissen wieder besetzt werden, die seit Oktober 2018 frei war. Doch es zeichnen sich bereits weitere Vakanzen ab: Dorothea Wöller, seit 2013 Pastorin für Vöhrum, Eixe und Röhrse, wechselt voraussichtlich im Dezember in die Martin-Luther-Kirchengemeinde für Ehlershausen, Otze und Ramlingen. Auch Carsten Dellert, Pastor für Groß und Klein Ilsede, strebt einen Wechsel an.

Zwar sollen alle Stellen nachbesetzt werden, doch der Personalmangel ist groß. Darüber hinaus gehen im kommenden Jahr weitere Pastoren in den Ruhestand.

Die Vakanzen werden derzeit durch die beiden Springerpastoren Marieta Blumenau und Lothar Dreyer, Lektoren und Prädikanten sowie Pastoren, die anteilig für den Kirchenkreis arbeiten, abgefedert.

Von Mirja Polreich