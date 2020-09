Die Wirtschaftsförderung der Gemeinde Ilsede will Betriebe im Landkreis Peine in die digitale Zukunft begleiten: Zum Thema „Das papierlose Büro – Arbeitsprozesse effizient gestalten“ werden Vorträge in der Gebläsehalle gehalten. Interessierte können sich ab sofort zur Veranstaltung anmelden.