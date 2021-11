Illegale Asbestentsorgung: Polizei stoppt Abrissarbeiten in Peine

Peine

Verdacht auf illegale Asbestentsorgung: Die Polizei hat am Dienstagnachmittag Abrissarbeiten an der Bessemerstraße in Peine gestoppt, weil Schadstoffe offensichtlich nicht fachgerecht verwertet wurden.

Zur genaueren Bestimmung der Stoffe sind zwei Mitarbeiter des Landkreises Peine hinzugezogen worden. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass auch aufenthalts- und arbeitsrechtliche Verstöße im Raum stehen, daher rückte zusätzlich der Zoll an.

„Mehrere Anzeigen sind in diesem Zusammenhang gefertigt worden“, erklärt Peines Polizeisprecher Malte Jansen.

