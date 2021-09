Peine

Sperrmüll, Essensreste und kaputtes Kinderspielzeug: Achtlos wird der Müll an der Werstoffinsel in der Bleicherwiesen hingeworfen. Das sagt Anwohner Ralf Schütt. Ihm und anderen Anwohnern reicht es jetzt. Mit einer Unterschriftenaktion wenden sich 26 Peiner an den Landkreis, die Stadt und an die Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe (A+B). Der Hintergrund: Wöchentlich erneuere sich der Müllplatz vor den Wohnungen und Häusern.

An das Ordnungsamt und an A+B hätten sich die Anwohner schon mehrfach gewandt. „Bislang ist nichts passiert, außer dass der Müll Tage später weggeräumt wurde. Das ist aufwendig und mit hohen Kosten verbunden“, sagt Schütt. Und außerdem: „Das ist ja ein grundsätzliches Problem, der Müll kommt immer wieder.“ In der Kritik steht auch der Lärm der Glaseinwürfe an Sonn - und Feiertagen und in der Nacht.

Das sind die Forderungen der Anwohner

Die Anwohner machen Vorschläge, wie die illegale Müllablagerung verhindert werden könne: Sie fordern beispielsweise die Entfernung der Papiercontainer. „Jeder Haushalt, jedes Haus hat eine blaue Tonne zur Entsorgung von Papier und Pappe. Die Papiercontainer werden an den Markttagen von den Marktbeschicker benutzt und auch von den umliegenden Restaurants. Gelbe Säcke und anderer Unrat werden ebenfalls darin entsorgt“, heißt es in der Petition.

Anwohner Ralf Schütt ist sauer. Quelle: Privat

Zudem sollten die Altkleidercontainer von der Wertsstoffinsel entfernt werden, denn „nach unserem Wissen hat der Landkreis keinen großen finanziellen Gewinn aus dem Verkauf der Altkleider aus diesen Containern“, so Schütt. Der Markt sei übersättigt. Die Altkleider könnten zum Beispiel in das Soziale Kaufhaus oder zum Altkleidergeschäft des Deutschen Roten Kreuzes gebracht werden.

Essensreste und Plastikmüll: Die Anwohner ärgern sich über den Müll. Quelle: Ralf Schütt

Infotafeln und eine App sollen helfen

Um die illegale Müllablagerung zu verhinden möchten die Unterzeichner der Petition, dass mehrsprachigen Infotafeln unter Hinweis auf empfindlichen Strafen bei Zuwiderhandeln angebracht werden, sowie eine Videokamera, sofern das aus datenschutzrechtlichen Gründen möglich sei.

Und außerdem: „In Hannover gibt es die Müllmelde-App ,Hannover sauber’“, berichtet Schütt. Für die Stadt Peine und den Landkreis wünscht er sich gemeinsam mit weiteren Anwohnern ebenfalls, dass eine solche App entwickelt wird, um Müll auf Strassen, Wegen und Plätzen melden zu können.

Die Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe (A+B) bestätigen den Eingang der Petition, sie wollen die Situation prüfen und mit der Stadt über die Wertsoffinsel sprechen.

Von Nina Schacht