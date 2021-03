Ich verschwinde dann mal im Kaninchenbau!

Peine

Am Wochenende vertreibt man sich ja gerne die Zeit mit Bingewatching. Gut, dass es zahlreiche Internet-Streaming-Dienste gibt, die einen mit Serien-Angeboten erschlagen. Aus Mangel an Motivation, mich auf etwas Neues einzulassen, habe ich wie so oft eine Serie geguckt, die ich auswendig kenne, um nebenbei Youtubevideos zu schauen. Angefangen mit Tiervideos war ich fünf Stunden später bei Videos, die mir zeigten, wie ich mir selber die Haare schneide, die Nägel mache und die Beine enthaare. Kurz gesagt: Ich bin ins Kaninchenloch gefallen. Gemeint ist damit, dass ich in den Tiefen des Internets verschwunden bin, mich stundenlang mit Dingen beschäftigt habe, von denen ich keine Ahnung habe und jetzt bin ich die Göttin des Halbwissens. Demnächst stelle ich mir einen Wecker, wenn das Internet wieder mein bester Freund ist, damit ich mich nicht wieder verliere.

Von Mara-Ann Meeuw