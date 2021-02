IHK-Präsident Hoffmann: „Es gibt in Peine Entwicklungen, die uns Mut machen“

Kreis Peine

Der Broistedter Tobias Hoffmann steht als Präsident an der Spitze der Industrie- und Handelskammer (IHK) Braunschweig. Wie ist die Lage in Peiner und der Region? Und wo sind ihre Stärken und Chancen? Der Geschäftsführer der Firma Hoffmann Maschinen- und Apparatebau stellt sich im Interview unseren Fragen.

Herr Hoffmann, Sie sind für die kommenden drei Jahre zum Präsidenten der Industrie- und Handelskammer (IHK) Braunschweig gewählt worden. Was bedeutet diese Wahl für Sie persönlich? Sind Sie eigentlich der erste IHK-Präsident aus dem Kreis Peine?

Meines Wissens bin ich der erste aus Peine. Ich fühle mich geehrt und einer guten Sache verpflichtet. Die IHK hat, anders als Vereine und Verbände, eine Pflichtmitgliedschaft. Aber daraus wird auch der größte Vorteil der Kammer. Jedes Unternehmen, klein wie groß, alt wie jung, aus der Stadt oder vom Land und egal, ob Handel, Produktion oder Dienstleistung, hat Zugang zu Sitz und Stimme. Das finde ich spannend und gut. Und deshalb mache ich da mit.

Was sind Ihre Ziele als IHK-Präsident?

Das tolle Angebot der IHK für die Berufsausbildung, den Außenhandel, die Raumplanung und den Zugang zur Politik in Hannover und Berlin – all das möchte ich besonders auch den kleineren Unternehmen und Beitragszahlern noch näher bringen und sichtbar machen. Außerdem soll mehr Kammer in der Region stattfinden. IHK ist nicht nur Braunschweig, sondern auch Peine, Salzgitter, Wolfenbüttel, Goslar und Helmstedt. Und so ist auch unser Präsidium besetzt.

Zur Person: Tobias Hoffmann Tobias Hoffmann ist 1965 in Solothurn in der Schweiz geboren. Nach dem Abitur 1985 absolvierte er eine Ausbildung zum Industriekaufmann in Salzgitter. Dort leistete er auch seinen Zivildienst. Von 1989 bis 1995 studierte Hoffmann Betriebswirtschaftslehre in Lüneburg. Seit 1995 arbeitet er im Familienunternehmen Hoffmann Maschinen- und Apparatebau GmbH in Broistedt und seit 1996 ist er geschäftsführender Gesellschafter. Hoffmann war Sprecher der Wirtschaftsjunioren und ist seit 2006 Mitglied der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Braunschweig. Zudem war er Vorsitzender des Industrieausschusses. Seit 2016 war der Unternehmer Erster Stellvertreter es des Präsidenten und seit 2021 ist er IHK-Präsident. Als weiteres Ehrenamt nennt er den Vorsitz des Kunstvereins Braunschweig. Dort lebt er auch mit seiner Familie.

Wo sehen Sie die dringendsten Aufgaben zu dieser Zeit der Pandemie?

Es müssen Perspektiven geschaffen werden für die leidenden Unternehmen, zum Beispiel Stufenpläne für Öffnungsszenarien anhand von quantifizierbaren Kriterien. Und das Fördergeld muss endlich zügig in die Kassen der berechtigten Antragsteller. Beides ist mit Hilfe der IHK auf dem Weg.

Welche Aufgaben sehen Sie darüber hinaus, wenn hoffentlich wieder Normalität eintritt?

Repräsentanz unseres Wirtschaftsraumes nach innen und nach außen, Steigerung der Ausbildungsquote, Sicherung der IHK-Finanzen, die kurzfristig unter Covid-bedingten Beitragseinbußen leiden wird, und natürlich weiterhin eine gute Vertretung unserer Mitgliedsunternehmen.

Wie beurteilen Sie die Lage der Unternehmen zurzeit im IHK-Bezirk und speziell im Landkreis Peine?

Die Lage im Landkreis Peine unterscheidet sich nicht wesentlich von der Lage im gesamten IHK-Bezirk. Gerade vor einigen Tagen haben wir unsere jüngste Konjunkturumfrage ausgewertet und dabei – wenig überraschend – festgestellt, dass das Thema Corona im Moment alles überlagert. Nach dem pandemiebedingten Totalabsturz im Frühjahr 2020 hatte über den Sommer bis in den Herbst hinein ja ein deutlicher Aufholprozess eingesetzt. Der ist in den letzten Wochen allerdings jäh gestoppt worden.

Gibt es Unterschiede in den Branchen?

Zwischen den einzelnen Wirtschaftszweigen gibt es allerdings deutliche Unterschiede. So hat sich das Konjunkturklima in der Industrie, bei den Dienstleistern und im Großhandel zumindest per Saldo nicht verschlechtert. Der Einzelhandel hingegen musste mitten im Weihnachtsgeschäft und damit in der umsatzstärksten Phase des Jahres schließen und ist dadurch natürlich massiv getroffen. Und auch die personenbezogenen Dienstleister, die Gastronomie, die Hotellerie oder die Reise- und Veranstaltungsbranche können ihrer Geschäftstätigkeit derzeit entweder gar nicht oder nur mit starken Einschränkungen nachgehen. Zahlreiche dieser Unternehmen leiden extrem und sind teils auch in ihrer Existenz bedroht. Ich hoffe, dass uns hier in den nächsten Wochen und Monaten nicht zu viele Unternehmen wegbrechen. Denn sonst werden die Folgen für die regionale Wirtschaft und insbesondere auch für unsere Innenstädte, auch in Peine, gravierend sein.

Positiv ist aber: Es gibt in Peine auch Entwicklungen, die uns Mut machen. Dazu zähle ich die aktuelle Investition der Schokoladenfabrik Rausch in einen High-Tech-Hallenbau und den inzwischen sichtbaren Fortschritt beim „Lindenquartier“.

Wie kommen Sie mit Ihrem Unternehmen durch die Krise?

2020 war ein grottenschlechtes Jahr, der erste Verlust überhaupt. Und wie! Wir richten uns auf eine Zukunft auf kleinerer Flamme ein. Neun Monate Kurzarbeit liegen hinter uns, weitere Monate vor uns. 60 von 220 Arbeitsplätzen bauen wir über Aufhebungsverträge ab. Das ist hart, wird aber schon bald Erfolg zeigen.

Wie geht es nach der Pandemie weiter und was kann die IHK tun?

Es wird wieder bergauf gehen und viele Menschen werden wieder Mut zu Konsum und Investitionen haben. Es wird wieder mehr Unternehmensgründungen geben. Die unterstützen wir als IHK auf ihrem Weg. Dienstleistungsberufe werden gegenüber klassischen Produktionsberufen an Bedeutung gewinnen, das wird die IHK in ihrer Hoheit für das Ausbildungswesen begleiten.

Wo liegen die Stärken und Chancen der Region und im Landkreis Peine und wo muss man Ihrer Ansicht nach noch besser werden?

Als Unternehmer aus der Region nehme ich wahr: Wir leben und arbeiten in einer Region, die immer noch von Wohlstand aus der Produktion von Gütern geprägt ist, mehr als Nachbarregionen. Das muss in die Köpfe der Menschen, dass Produktion Werte schafft und im Windschatten auch Nachfrage nach besonders qualifizierter, also wertvoller Dienstleistung schafft. So entsteht Konsumfreude, die dem Handel hilft. Peine hat nach meiner persönlichen Empfindung dort die gleichen Herausforderungen wie alle anderen Gebiete auch. Wir sind aus vielfältigen Gründen eine starke Region und sollten dies auch gemeinsam selbstbewusst nach außen tragen.

Wie beurteilen Sie die Kritik, dass im Landkreis Peine derzeit fast ausschließlich Logistikunternehmen aus dem Niedriglohnsektor angesiedelt werden?

Aus IHK-Sicht können wir dazu keine adäquate Beurteilung abgeben. Unser Auftrag ist die Vertretung des Gesamtinteresses der Wirtschaft und all unserer Mitgliedsunternehmen.

Wie beurteilen Sie den Niedriglohn-Sektor? Wäre ein stärkerer Branchenmix im Landkreis Peine wünschenswert, um qualifizierte Arbeitsplätze mit höheren Löhnen zu schaffen?

Als IHK können wir nicht zwischen unterschiedlichen Lohn-Sektoren unterscheiden. Aus meiner unternehmerischen Sicht ist ein Mix immer vorzuziehen, das habe ich oben schon detailliert ausgeführt.

Welches sind die wichtigsten Herausforderungen für die Zukunft?

Unsere IHK muss durch die folgenden Jahre kommen, die von Beitragsrückgängen aufgrund der weggebrochenen Erträge unserer Pflichtmitglieder geprägt sein werden. Gleichzeitig soll sie aber auch die begonnene Entwicklung fortführen, denn das gute Angebot der IHK an ihre Mitglieder darf nicht leiden.

Gibt es Forderungen oder Wünsche an die Politik?

Hört auf uns!

Welche Wünsche haben Sie für die Zukunft?

Persönlich: In der gesellschaftlichen Diskussion soll es wieder mehr faktenbasierten und unaufgeregten Austausch von Meinungen geben.

Von Jan Tiemann