Zukunftsinvestitionen in der Corona-Krise nicht zu verschleppen, fordert die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt ( IG Bau) von den Verantwortlichen der Peiner Kommunalpolitik. Diese können die Mahnung jedoch nicht nachvollziehen. Wichtige und weitere Investitionen würden auch weiterhin getätigt.

Eine Abfrage der Gewerkschaft bei den Statistikämtern der Länder habe ergeben, dass im Landkreis Peine im vergangenen Jahr laut Kassenstatistik 43,3 Millionen Euro in öffentliche Infrastruktur investiert wurden – 322 Euro pro Kopf. Damit liege der Kreis Peine im bundesweiten Vergleich im Mittelfeld.

„Dieses Level muss mit Blick auf den jahrelangen Investitionsstau gehalten werden, auch wenn die Kämmerer aktuell auf jeden Euro schauen müssen. Ein Sparen an der Infrastruktur wäre ein Sparen am falschen Ende“, sagt Dieter Großmann, Bezirksvorsitzender der IG Bau Nord-Ost-Niedersachsen.

Problem sei Fachkräftemangel

Zwar stimmt die SPD-Kreistagsfraktion mit der Wichtigkeit der kommunalen Investitionen überein, „die Schlussfolgerung, es würden Investitionen verschleppt, ist jedoch völlig verfehlt“, betont deren Vorsitzender Frank Hoffmann, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion. „Nicht nur im Landkreis Peine wurden und werden große Summen für Investitionsmaßnahmen bereitgestellt, um gerade die angesprochene Infrastruktur kontinuierlich weiter zu verbessern.“ Doch es mangele häufig an planenden und ausführenden Firmen mit entsprechend freien Kapazitäten. „Das Problem ist der Fachkräftemangel und nicht eine unterstellte übertriebene Sparsamkeit von Kämmereien“, bekräftigt Hoffmann.

Ähnlich sieht es auch sein Kreistagskollege Michael Kramer, Vorsitzender der CDU-Fraktion: „Trotz einer im Landesvergleich unterdurchschnittlichen Steuerquote haben wir im Kreis Peine bisher erhebliche Bauinvestitionen in Schulen und Verwaltungsgebäude getätigt“, hebt er hervor. Mehrere große Bauentscheidungen stünden demnächst an, darunter etwa eine angemessene Unterbringung der Kreismusikschule. „Auch langfristige Überlegungen zur baulichen Umgestaltung des Klinikums Peine müssen behandelt werden“, führt Kramer aus. „Ob dies finanziell weiterhin verantwortbar ist, wird die CDU-Fraktion im Rahmen ihrer kommenden Haushaltsdiskussion für 2021 beurteilen.“

Arbeitsplätze vor Ort sichern

Kommunale Investitionen sicherten Arbeitsplätze vor Ort und seien wichtig für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung in der Region, heißt es von der IG Bau. Allein im Kreis Peine beschäftige das Bauhauptgewerbe rund 1400 Menschen. Zudem sieht der IG Bau-Bezirksvorsitzende einen großen Nachholbedarf bei der Verkehrswende: „Nur wenn flächendeckend deutlich mehr in Gleise, Radwege und Ladestationen für Elektroautos investiert wird, sind die Klimaziele erreichbar.“ Gleiches gelte bei der energetischen Gebäudesanierung, die in öffentlichen Gebäuden häufig besonders dringend sei.

„Als verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Großraumfraktion im Regionalverband Braunschweig sind mir ebenso millionenschwere Investitionen im Bereich des ÖPNV der kommenden Jahre bekannt“, sagt Kramer. „Technische P&R-Anlagen sind in der Region mit Beteiligung der Kommunen und des Landes in erheblichem finanziellen Rahmen vorgesehen.“

Finanzielle Hilfen böten die sogenannten Corona-Konjunkturpakete, so die IG Bau. Demnach erstattet der Bund den Kommunen Ausfälle bei der Gewerbesteuer – ihrer wichtigsten Einnahmequelle – im laufenden Jahr mit bis zu 6,1 Milliarden Euro. Weitere 4,8 Milliarden Euro sollen die Länder beisteuern.

Auch bei den Hartz-IV-Kosten, für die Gesundheitsämter und die Kindertagesbetreuung gebe es Milliardenhilfen. „Klar ist, dass die Bundesregierung auch in den nächsten Jahren gefordert ist, um die Kommunen bei den Folgen der Corona-Krise zu entlasten. Dass die Investitionen vor Ort jetzt stabil bleiben, ist keine Luxusfrage, sondern entscheidend für den Zusammenhalt der Gesellschaft und unsere Zukunft“, so Großmann.

