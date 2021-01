Hunde am Schwanenteich vergiftet: Polizei veröffentlicht Warnhinweis

Peine

Noch heißt es hoffen und bangen: Shira wird seit Freitagabend in der Tiermedizinischen Hochschule behandelt. Die Mischlings-Hündin war mit hohem Fieber und Krämpfen in die Klinik eingeliefert worden. „Seitdem hängt sie am Tropf und kämpft um ihr Leben“, schildert Halterin Claudia Kuckuck (67) und ringt dabei um Fassung. Mittlerweile scheint es sicher: Shira hat am Schwanensee einen Giftköder gefressen. Und offenbar ist sie nicht der einzige betroffene Vierbeiner. Die Polizei hat inzwischen einen Warnhinweis veröffentlicht.

Claudia Kuckuck mit Hundedame Shira, die derzeit in einer Tierklinik behandelt wird. Quelle: privat

Claudia Kuckuck war am Freitagabend gegen 17 Uhr wie jeden Tag mit Shira am Schwanensee unterwegs. Vor der Bank am Nordufer schnappte sich die dreijährige Mischlingshündin dann plötzlich etwas aus einem größeren Erdloch. „Da lag auch eine Menge Unrat drin“, berichtet die Hundehalterin. Etwa eine Stunde später zeigten sich deutliche Symptome: Shira konnte auf einmal nicht mehr laufen, zitterte am ganzen Körper und ihre Augen klappten weg. „Sie stand kurz vor dem Kollaps, dann sind wir zur Tierärztin nach Peine gefahren. Dort bekam sie Infusionen, Schmerzmittel und krampflösende Medikamente“, so Kuckuck.

Zwei Stunden dauerte es, um Shira transportfähig zu bekommen. In der Tiermedizinischen Hochschule wurde sie zunächst anästhesiert und geröntgt – und ihr dann der Magen ausgespült. Die Ärzte hätten von einem stark beißenden, chemischen Geruch des Mageninhalts berichtet. Seitdem heißt es abwarten. Denn wegen Corona sind Besuche derzeit nur in absoluten Notfällen gestattet. Die Ungewissheit macht Claudia Kuckuck zu schaffen. Immerhin: Solange es keinen Anruf aus der Klinik gibt, ist die Mischlingshündin am Leben.

„Wie jemand so garstig sein kann, will einfach nicht in meinen Kopf. Wer so etwas macht, muss ein echt schlechter Mensch sein“, sagt die 67-Jährige. Shira haben sie und ihr Mann Lutz Kuckuck als Welpe, zehn Wochen alt, bekommen. Seitdem sind sie unzertrennlich. „Sie ist so ein liebes Tier und der schönste Mischling, den es gibt: eine Mischung aus Leonberger, Schäferhund und Labrador“, schwärmt die Halterin, die nun hofft, dass Shira bis kommenden Dienstag wieder zu Hause sein kann. Denn dann wird sie drei Jahre alt.

Die Stelle an der Shira den Giftköder gefressen hat, hat Claudia Kuckuck mit einem Handy-Foto festgehalten. Quelle: privat

Die Kuckucks sind offenbar nicht die einzigen Betroffenen. Auch der Hund von Bekannten hat vermutlich an der gleichen Stelle am Schwanenteich vor der Bank an der Lärmschutzwand einen Giftköder gefressen. Die Halterin, die namentlich nicht erwähnt werden möchte, bestätigte gegenüber der PAZ, dass sie ihr Tier mit den gleichen Symptomen noch am Samstagabend in die Klinik gebracht hat. Dass Giftköder am Schwanenteich ausgelegt wurden, sei nicht das erste Mal. Erst Anfang Dezember hatte es einen ähnlichen Warnhinweis gegeben.

Und auch diesmal nimmt die Polizei die Sache ernst – und veröffentlichte noch am Sonntag folgenden Hinweis: „Am Freitag Nachmittag fraß ein Hund einen ausgelegten Giftköder im Bereich der Parkanlage Eschenstraße Peine. Dabei wurde der Hund schwer verletzt und musste tierärztlich behandelt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0 51 71) 9 99-0 zu melden.“

