Hund Knut sucht ein neues Zuhause in Peine

Peine

Der kleine Terrier-Mischling Knut hat leider sein altes Zuhause verloren. Knut ist im Juni 2011 geboren und für sein Alter ein sehr lebhafter, kastrierter Rüde. Er hat in seinem alten Zuhause mit einer Hündin zusammengelebt und das Alleinbleiben nie gelernt. Knut äußert dann seinen Unmut durch viel Kläffen. Er zeigt sich im Tierheim sehr anhänglich, lieb und begegnet allen Menschen gutmütig. Knut liebt die täglichen Spaziergänge und wünscht sich schnellstmöglich wieder ein neues Zuhause. Wer Knut und die anderen Tiere einmal kennenlernen möchte, kann sich zurzeit nur telefonisch unter (0 51 71) 5 25 58 an das Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee 20. wenden. Die Telefonzeiten: montags, mittwochs, donnerstags und freitags von 7.30 bis 12 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr, dienstags von 7.30 bis 12 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 7.30 bis 13 Uhr und 14.30 bis 17 Uhr.

Von der Redaktion